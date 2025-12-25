Ronaldo powie synowi, kto jest jego matką. "Zrozumie, gdy pozna prawdę"

Cristiano Junior przyszedł na świat 17 czerwca 2010 roku. Już jako dziecko dał się poznać, jako uzdolniony sportowo chłopiec. Dziś występuje w młodzieżowej drużynie Al-Nassr, a wcześniej grał w akademiach Manchesteru United, Juventusu i Realu Madryt, czyli w klubach, w których występował jego ojciec. Ponadto jest młodzieżowym reprezentantem Portugalii.

Kim jest matka Cristiano Juniora? "Powiem mu prawdę"

Choć Ronaldo chętnie dzieli się swoją relacją z synem w mediach społecznościowych, piłkarz od lat skrupulatnie skrywa jedną tajemnicę. Nigdy nie wyjawił publicznie, kto jest matką jego pierwszego dziecka. Zawodnik Al-Nassr postanowił skorzystać z usług surogatki, która do dziś jest anonimowa również dla Juniora.

- Nigdy tego nie ujawniłem i tego nie zrobię. Wiem, jaką rolę odegrała w moim życiu moja matka, ale Cristiano Junior nie potrzebuje mieć takiej relacji ze swoją mamą - stwierdził podczas rozmowy udzielonej w trakcie programu "The Jonathan Ross Show".

- Są na świecie dzieci, które dorastają bez jednego z rodziców. Są takie, których rodzice zmarli czy takie, które cierpią z powodu przemocy. Zresztą Junior ma nie tylko ojca. Ma też babcię, kochającą rodzinę... To wszystko. Nie wiem, czemu skorzystałem z usług surogatki. Nie muszę się jednak tłumaczyć światu z prywatnego życia. Poznanie jej danych nie zmieni nic w życiu ludzi - dodał.

Po chwili Ronaldo podkreślił, że jedyną osobą, która dowie się prawdy, jest sam Junior. Kiedy to nastąpi?

- Jest moim synem i zasługuje, żeby wiedzieć. Powiem mu wszystko, gdy uznam, że to właściwy czas. Jestem pewien, że to zrozumie, gdy tylko dowie się prawdy o swojej matce - zasiał ziarno tajemnicy.

Pozostałe dzieci Cristiano Ronaldo pochodzą ze związku z Georginią Rodriguez. Rodzina Portugalczyka mogła być jeszcze większa, jednak w 2022 roku, gdy na świat przyszła Bella Esmeralda, w trakcie porodu zmarł jej brat bliźniak, Angel.

