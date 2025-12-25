Nie żyje "Picasso futbolu". Na boisku wyczyniał cuda

Myślisz Nottingham Forest, mówisz John Robertson. Wielu kibiców uważa go za największą legendę w historii klubu. Robertson był motorem napędowym Nottingham w czasach, gdy zespół odnosił gigantyczne sukcesy. Zdobył z nim dwa Puchary Europy (lata 1979-1980). Najpierw w pojedynku finałowym przeciwko Malmoe zaliczył asystę przy trafieniu Trevora Francisa, a rok później znów miał ogromny wpływ na grę drużyny. Wszystko dlatego, że zdobył zwycięską bramkę przeciwko Hamburgerowi SV. Nie bez powodu trener Brian Clough nazwał go "Picassem futbolu".
W Nottingham Forest Szkot spędził zdecydowaną większość kariery. Występował w nim w latach 1970-1983 oraz 1985-1986. Na jego koncie pojawiło się 350 rozegranych meczów. Strzelił w nich 71 goli i zanotował 36 asyst. Lata 1983-1985 to z kolei występy w barwach Derby County.
Jeśli chodzi o drużynę narodową, to w reprezentacji Szkocji zagrał 28 razy. Zapisał przy swoim nazwisku 8 goli. W 1978 oraz 1982 roku wystąpił na mistrzostwach świata.
Po zakończeniu kariery był asystentem trenera Martina O'Neilla w Wycombe, Norwich, Leicester, Celticu i Aston Villi. Nie brakowało sukcesów na czele z trzema tytułami mistrza Szkocji i finałem Pucharu UEFA.
W ostatnim czasie ludzie związani z klubem Nottingham Forest zdawali sobie sprawę, że sytuacja zdrowotna Robertsona jest bardzo zła. Wybitny przed laty piłkarz zmagał się bowiem z chorobą Parkinsona.
Czytaj także: Mieli być potęgą na piłkarskiej mapie Polski. "Dryfujemy w kierunku Legii"
Robertson ostatnie tygodnie spędził w szpitalu i co nie może dziwić, nie wziął udziału w spotkaniu bohaterów finału Pucharu Europy 1979 roku przy okazji niedawno meczu Nottingham Forest - Malmoe w ramach Ligi Europy.
Robertson zmarł w wieku 72 lat.