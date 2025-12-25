Joan Garcia latem zamienił Espanyol na Barcelonę. Taki ruch był zaskakujący. Bramkarza wiązano bowiem z zespołami angielskimi. Garcia od początku stał się jedynką w bramce drużyny z Camp Nou. Wojciech Szczęsny zyskał więcej minut jedynie w momencie kontuzji Hiszpana. Transfer do odwiecznego rywala zabolał fanów z RCDE Stadium.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Specjalne środki ostrożności przed derbami Katalonii. Garcia będzie pod szczególną ochroną

3 stycznia Barcelona rozpocznie 2026 rok derbowym starciem z Espanyolem. Wyjazdowy mecz będzie dla Joana Garcii pierwszą wizytą na RCDE Stadium od momentu opuszczenia klubu. Kataloński "Sport" przekazał, że Espanyol ma wprowadzić specjalne środki bezpieczeństwa w związku z wizytą swojego byłego zawodnika.

Mecz wysokiego ryzyka. Za bramkami zamontowano siatki ochronne

Najbliższe derby Katalonii oznaczono jako mecz wysokiego ryzyka. Espanyol ostrzeżenia ws. Garcii dostawał już w trakcie wcześniejszych spotkań. Pierwsze konsekwencje pojawiły się po meczu z Elche, 25 października. Komitet dyscyplinarny RFEF wszczął postępowanie za przyśpiewki fanów, wymierzone w stronę byłego bramkarza.

Zobacz też: Wystarczyło 48 godzin. Oto co zrobił Lamine Yamal

Katalońska drużyna ma być dobrze przygotowana na przyjazd Garcii. Według informacji, które przekazał kataloński "Sport" w Internecie miały się pojawić zdjęcia demonstrujące montaż siatek ochronnych za bramkami. Działanie przeprowadzono, aby uniknąć rzucania przedmiotów na murawę, które mogłyby być kierowane również w stronę Garcii.

Styczniowe derby Barcelony powinny mieć dużą wartość sportową. Espanyol to rewelacja tego sezonu LaLiga. Podopieczni trenera Gonzaleza znajdują się na 5. miejscu w tabeli, wygrali 5 meczów z rzędu w lidze. Duma Katalonii przewodzi stawce. W ostatnim spotkaniu w 2025 roku pokonała w hitowym starciu 2:0 Villarreal.

Derbowa rywalizacja rozpocznie się w sobotę, 3 stycznia 2026 roku, o godzinie 21:00.