Joan Garcia latem zamienił Espanyol na Barcelonę. Taki ruch był zaskakujący. Bramkarza wiązano bowiem z zespołami angielskimi. Garcia od początku stał się jedynką w bramce drużyny z Camp Nou. Wojciech Szczęsny zyskał więcej minut jedynie w momencie kontuzji Hiszpana. Transfer do odwiecznego rywala zabolał fanów z RCDE Stadium.
3 stycznia Barcelona rozpocznie 2026 rok derbowym starciem z Espanyolem. Wyjazdowy mecz będzie dla Joana Garcii pierwszą wizytą na RCDE Stadium od momentu opuszczenia klubu. Kataloński "Sport" przekazał, że Espanyol ma wprowadzić specjalne środki bezpieczeństwa w związku z wizytą swojego byłego zawodnika.
Najbliższe derby Katalonii oznaczono jako mecz wysokiego ryzyka. Espanyol ostrzeżenia ws. Garcii dostawał już w trakcie wcześniejszych spotkań. Pierwsze konsekwencje pojawiły się po meczu z Elche, 25 października. Komitet dyscyplinarny RFEF wszczął postępowanie za przyśpiewki fanów, wymierzone w stronę byłego bramkarza.
Zobacz też: Wystarczyło 48 godzin. Oto co zrobił Lamine Yamal
Katalońska drużyna ma być dobrze przygotowana na przyjazd Garcii. Według informacji, które przekazał kataloński "Sport" w Internecie miały się pojawić zdjęcia demonstrujące montaż siatek ochronnych za bramkami. Działanie przeprowadzono, aby uniknąć rzucania przedmiotów na murawę, które mogłyby być kierowane również w stronę Garcii.
Styczniowe derby Barcelony powinny mieć dużą wartość sportową. Espanyol to rewelacja tego sezonu LaLiga. Podopieczni trenera Gonzaleza znajdują się na 5. miejscu w tabeli, wygrali 5 meczów z rzędu w lidze. Duma Katalonii przewodzi stawce. W ostatnim spotkaniu w 2025 roku pokonała w hitowym starciu 2:0 Villarreal.
Derbowa rywalizacja rozpocznie się w sobotę, 3 stycznia 2026 roku, o godzinie 21:00.