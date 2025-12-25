Powrót na stronę główną

Burza przed meczem Barcelony. Rywal Szczęsnego trafi do piekła

FC Barcelona rozpocznie 2026 rok derbowym meczem z Espanyolem. Styczniowe spotkanie będzie wyjątkowe dla Joana Garcii. Bramkarz Dumy Katalonii zagra przed swoimi byłymi kibicami pierwszy raz od momentu zmiany klubu. Wiemy już, że to będzie gorące powitanie. Espanyol wprowadza szczególne środki ostrożności.
Joan Garcia i Wojciech Szczęsny
Screen/FC Barcelona

Joan Garcia latem zamienił Espanyol na Barcelonę. Taki ruch był zaskakujący. Bramkarza wiązano bowiem z zespołami angielskimi. Garcia od początku stał się jedynką w bramce drużyny z Camp Nou. Wojciech Szczęsny zyskał więcej minut jedynie w momencie kontuzji Hiszpana. Transfer do odwiecznego rywala zabolał fanów z RCDE Stadium. 

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Specjalne środki ostrożności przed derbami Katalonii. Garcia będzie pod szczególną ochroną 

3 stycznia Barcelona rozpocznie 2026 rok derbowym starciem z Espanyolem. Wyjazdowy mecz będzie dla Joana Garcii pierwszą wizytą na RCDE Stadium od momentu opuszczenia klubu. Kataloński "Sport" przekazał, że Espanyol ma wprowadzić specjalne środki bezpieczeństwa w związku z wizytą swojego byłego zawodnika. 

Mecz wysokiego ryzyka. Za bramkami zamontowano siatki ochronne 

Najbliższe derby Katalonii oznaczono jako mecz wysokiego ryzyka. Espanyol ostrzeżenia ws. Garcii dostawał już w trakcie wcześniejszych spotkań. Pierwsze konsekwencje pojawiły się po meczu z Elche, 25 października. Komitet dyscyplinarny RFEF wszczął postępowanie za przyśpiewki fanów, wymierzone w stronę byłego bramkarza. 

Zobacz też: Wystarczyło 48 godzin. Oto co zrobił Lamine Yamal

Katalońska drużyna ma być dobrze przygotowana na przyjazd Garcii. Według informacji, które przekazał kataloński "Sport" w Internecie miały się pojawić zdjęcia demonstrujące montaż siatek ochronnych za bramkami. Działanie przeprowadzono, aby uniknąć rzucania przedmiotów na murawę, które mogłyby być kierowane również w stronę Garcii. 

Styczniowe derby Barcelony powinny mieć dużą wartość sportową. Espanyol to rewelacja tego sezonu LaLiga. Podopieczni trenera Gonzaleza znajdują się na 5. miejscu w tabeli, wygrali 5 meczów z rzędu w lidze. Duma Katalonii przewodzi stawce. W ostatnim spotkaniu w 2025 roku pokonała w hitowym starciu 2:0 Villarreal. 

Derbowa rywalizacja rozpocznie się w sobotę, 3 stycznia 2026 roku, o godzinie 21:00. 

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe