Reprezentant Polski jest ustawiony do końca życia. "2000 mieszkań"

Marek Koźmiński to były reprezentant Polski. W koszulce z orzełkiem na piersi rozegrał 45 spotkań i był na igrzyskach olimpijskich w Barcelonie, w której Biało-Czerwoni zdobyli srebrny medal. W karierze klubowej w latach 1992-2022 grał w takich klubach jak: Udinese, Brescia i Ancona, a w Polsce w Hutniku Kraków i Górniku Zabrze. Po zakończeniu kariery sportowej był właścicielem Górnika Zabrze i wiceprezesem ds. zagranicznych (2012-2016) i ds. szkoleniowych (2016-2021) w Polskim Związku Piłki Nożnej. W 2021 roku Koźmiński wystartował w wyborach na stanowisko prezesa PZPN, ale przegrał z Cezarym Kuleszą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

Nie wszyscy wiedzą, ale Marek Koźmiński dorobił się fortuny. Na czym? Na nieruchomościach. Koźmiński jest bowiem współzałożycielem KG Group, a więc krakowskiej firmy deweloperskiej zajmującą się budową mieszkań i centrów handlowych.

- Jeżeli powiem Wam, że dzisiejszy gość ma na swoim koncie takie inwestycję jak: budowę i sprzedaż ponad 2000 mieszkań, 12 centrów handlowych, czy budowę i komercjalizację centrum biurowo-hotelowego, to stwierdzicie, że widzieliście już takich przedsiębiorców. Jeśli jednak dodam, że poprzedził to karierą piłkarską, w której wystąpił 45 razy w reprezentacji Polski, był srebrnym medalistą z Barcelony i wiceprezesem PZPN, to będziecie wiedzieć o kogo chodzi - mówił o Koźmińskim Andrzej Borcz w programie "Biznesowe Zero" w maju ubiegłego roku.

- Życie jest tak szybkie i tak płynne, że z dnia na dzień pewne dane są nieaktualne. Pozostańmy jednak na tych danych bazowych - odpowiedział mu krótko Koźmiński.

Jak się zaczęła jego przygoda z biznesem? - spytał dziennikarz.

- Trzeba się wrócić troszeczkę dalej, nawet do 1992 roku, kiedy po igrzyskach olimpijskich pojechałem do Włoch, tam, gdzie futbol był na najwyższym poziomie i płacono największe pieniądze na kontrakt roczny. To był tzw. początek biznesu. Wtedy był start pewnych inwestycji, kupienie mieszkania, działki, kamienicy, bo walor pieniądza w 1992 roku w stosunku do rynku polskiego był kolosalny... Można było kupić jedno mieszkanie 100-metrowe miesięcznie albo jedną kamienicę za rok kontraktu - opowiadał Koźmiński.

A jak wygląda jego prywatny majątek?

- W dalszym ciągu to też są nieruchomości, dom czy apartament używany do własnych celów. Ja jestem monotematyczny. Nie odkryje zatem Ameryki. Wiadomo, że drobny fragment pieniądza trzeba mieć, jakby nie daj Panie Boże, coś się działo, ale nie nazwałbym to inwestycją - przyznał.

Zobacz także: Hiszpanie już wiedzą. Oto następca Szczęsnego

Całą rozmowę można zobaczyć w linku poniżej.

Koźmiński w październiku ubiegłego roku przyznał, że KG Group ma wybudowanych 12 centrów handlowych.

- Jesteśmy skoncentrowani na dużych miastach. Mamy swoje obiekty w Krakowie, gdzie jesteśmy u siebie w domu. Mamy także dwa parki handlowe przy aglomeracji warszawskiej. Trzeci najprawdopodobniej wystartujemy za kilka tygodni, bo czekamy na pozwolenie na budowę. Kolejne dwa są w planach - mówił w październiku ubiegłego roku. Podkreślił też wtedy, że jego grupa jest "przede wszystkim deweloperem mieszkaniowym" - powiedział w rozmowie z retailnet.pl.