Tak Szczęsny spędza święta. Nagranie podbija sieć

Dziewięć meczów, 17 bramek straconych, ani jednego czystego konta - tak wygląda sezon w wykonaniu Wojciecha Szczęsnego. Wskoczył między słupki FC Barcelony w czasie kontuzji Joana Garcii. I nie zawiódł, choć z pewnością statystyki mogłyby wyglądać nieco lepiej. Polakowi przy traconych golach nie pomagała jednak defensywa Katalończyków.

Wojciech Szczęsny pochwalił się nagraniem świątecznym. Internauci zachwyceni

W tym roku ani Szczęsnego, ani innych jego kolegów z szatni na murawie już nie zobaczymy. Trwa przerwa świąteczna. 35-latek pochwalił się, jak ją spędza. Okazuje się, że wigilijny poranek postanowił poświęcić w całości rodzinie. Do sieci już trafiło nagranie, na którym bramkarz Barcelony wraz z żoną, dwójką dzieci, a także psem odpoczywają przy świątecznej choince. Bawią się, wygłupiają, a szczególnie pociechy, które tańczą. Widać, że panuje rodzinna atmosfera. "Wesołych Świąt. Serdeczne życzenia od rodzinki Szczęsnych" - napisała Marina Łuczenko-Szczęsna w opisie.

Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Wesołych Świąt i wielu sukcesów w nowym Roku dla całej rodzinki", "Wesołych świąt. Jesteście najcudowniejsi", "Przepięknie wyglądacie. Świetny pomysł z rolką inspirowaną zeszłoroczną, widać jak dzieciaki rosną. Ale radość i uśmiechy zostają takie same. Dużo zdrowia, szczęścia, uśmiechu i spokoju dla całej Waszej rodziny" - pisali.

FC Barcelona wciąż w grze o cztery trofea

Dużo czasu na odpoczynek w gronie rodzinnym Szczęsny najprawdopodobniej mieć nie będzie. Już 3 stycznia Barcelona wróci na murawę i rozegra pierwszy mecz w 2026 roku. Tego dnia jej rywalem będzie Espanyol. Wcześniej piłkarze Hansiego Flicka wrócą też na treningi.

Barcelona jest na dobrej drodze, by obronić trzy tytuły, a kto wie, może i wywalczyć poczwórną koronę. Na razie przewodzi w La Liga z zapasem aż czterech punktów nad Realem Madryt. Awansowała też do 1/8 finału Pucharu Króla, a także wystąpi w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Wciąż ma też szanse, by na wiosnę grać w Lidze Mistrzów i to bezpośrednio w 1/8 finału.