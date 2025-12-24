Hiszpanie nie certolą się z Lewandowskim. "Jest najgorszy w tym sezonie"

"Gwiazda Roberta Lewandowskiego w sezonie 2025/26 zaczęła wyraźnie przygasać. Choć 37-latek w trzynastu meczach La Liga osiem razy pokonywał bramkarzy rywali, gra zdecydowanie mniej, niż wcześniej. W ligowych rozgrywkach zebrał tylko 41% możliwych minut" - pisaliśmy na Sport.pl.

W ostatnich tygodniach "Lewy" zmagał się z urazem pachwiny i okolic lędźwi. To przełożyło się na kolejne absencje i spotkania przesiedziane na ławce rezerwowych. Tak było w rywalizacjach z Realem Betis i Osasuną. Przeciwko Villarrealowi reprezentant Polski pojawił się na murawie w drugiej połowie meczu, jednak nie udało mu się wpisać na listę strzelców. Po raz kolejny zrobił to jednak Raphinha, wykorzystując rzut karny i otwierając wynik spotkania na La Ceramica.

Beznadziejna skuteczność Lewandowskiego. "Jest najgorszy w tym sezonie"

Właśnie nad kwestią "jedenastek" postanowili pochylić się hiszpańscy dziennikarze. "AS Apuestas" twierdzi, że rola Lewandowskiego przy wykonywaniu karnych została podana w wątpliwość. Wszystko za sprawą celnie strzelających kolegów z drużyny.

"Barca" otrzymała w tym sezonie ligowym sześć okazji do pokonania bramkarzy rywali z rzutu karnego. Trzy z nich wykonywał reprezentant Polski, dwa razy strzelał Lamine Yamal i raz Raphinha. Statystyki z perspektywy Lewandowskiego są druzgocące.

"Licząc z ostatnim meczem, Raphinha wykorzystał już cztery "jedenastki" w barwach Barcelony. Yamal także jeszcze nie spudłował - trafił do siatki w starciach z Rayo Vallecano oraz Realem Betis. Mogą się pochwalić czymś, czym nie może pochwalić się Lewandowski, który jest najgorszym wykonawcą karnych w tym sezonie" - czytamy na łamach "AS Apuestas".

W dalszej części artykułu portal wylicza "jedenastki" zmarnowane przez "Lewego", który na trzy podejścia do karnego, dwukrotnie pudłował - tak było przeciwko Sevilli oraz Atletico Madryt. Trafił tylko z Celtą Vigo. "33-procentowa skuteczność jest naprawdę marna jak na zawodnika tego poziomu" - wskazują Hiszpanie.

37-latek jest świadomy swojej fatalnej dyspozycji w kontekście wykonywania rzutów karnych. - Cały czas jest w nim głód, chęć doskonalenia się. Robert potraktował sprawę ambicjonalnie, bo w meczu z Atletico to nie był minimalnie przestrzelony karny, a spektakularnie. Stwierdził, że musi popracować nad tym elementem i po każdym treningu zostawał po 20-30 minut z Wojtkiem Szczęsnym - zdradził niedawno dziennikarz portalu Meczyki.pl Łukasz Wiśniowski w programie "Z tego, co słyszę".

