Rewolucja w Ekstraklasie! Na to wszyscy czekali

W rundzie jesiennej na boiskach Ekstraklasy ujrzeliśmy nie tylko wyrównaną rywalizację sportową, ale również nowości transmisyjne i sędziowskie. Po raz pierwszy w historii ligi mieliśmy do czynienia ze znaną z Klubowych Mistrzostw Świata kamerą na koszulce sędziego - ref cam, która miała przede wszystkim dać widzom większy ogląd na to, co w trakcie meczu widzi arbiter główny.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki z mocnym przesłaniem w sprawie piłkarzy Legii: Współczuję im. Cierpią na tym ich bliscy

W rozmowie z portalem "Interia Sport" prezes Ekstraklasy, Marcin Animucki przyznał, że jest niezwykle zadowolony z nowego systemu, który wciąż będzie gościł na stadionach najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce.

- W pierwszym meczu, w którym została użyta, czyli Korony z Górnikiem, ref cam wygenerowała pięć ze stu minut transmisji live. To bardzo dużo. Na pewno będziemy tej kamery używać częściej. Włosi powiedzieli niedawno, że będą chcieli z niej korzystać 11 razy w roku. My będziemy chcieli ją mieć w każdej kolejce - zapowiedział, a po chwili dodał, że może być to urządzenie pomocne dla samego rozjemcy danej rywalizacji.

- Ref cam jest stworzona po to, by dać widzowi obraz znany z gier EA Sport czy Counter Strike'a. Aczkolwiek kamera może być wykorzystana przez VAR, jeśli zajdzie taka potrzeba. Z drugiej strony pamiętam, że gdy w debiucie ref cam Szymon Marciniak musiał podjąć decyzję o rzucie karnym, sytuację lepiej pokazały kamery ustawione za bramką - przypomniał Animucki.

Kolejna rewolucja nadchodzi? Huczne zapowiedzi

Wiosną dojdzie do kolejnej rewolucji sędziowskiej. Prezes Ekstraklasy zdradził, że liga jest przygotowywana do wdrożenia systemu półautomatycznych spalonych (SAOT). Ten już w 2023 roku został przetestowany przez Włochów i coraz częściej gości na światowych boiskach. Teraz ma trafić również do Polski.

- Aktualnie prowadzimy audyt stadionów, by doprowadzić do sytuacji, że w każdej lokalizacji meczów jesteśmy w stanie stworzyć nowy system. Mowa o łącznie 26-28 kamerach wokół boiska. Dzięki nim i nowoczesnemu systemowi, aż 10 tys. punktów na ciele zawodnika będzie sprawdzanych pod kątem spalonego. Mam nadzieję, że w tym sezonie taką próbną transmisję przeprowadzimy - mówił Animucki i dodał, że liczy, że już w sezonie 2026/27 półautomatyczne spalone będą stałym punktem meczów Ekstraklasy.

W rozmowie na portalu "Interia Sport" czytamy również, że PZPN planuje szkolenia w zakresie tłumaczenia przez sędziego decyzji podjętej po wideoweryfikacji. To rozwiązanie z kolei od początku sezonu 2025/26 gości na boiskach angielskiej Premier League. Celem jest oczywiście transparentność dla kibiców znajdujących się na stadionie. Na taki ruch w Polsce jeszcze poczekamy.

- Osobiście z wprowadzeniem tych nowości nie spieszyłbym się do momentu, w którym wszystko będzie dopracowane na 100 proc. Koledzy z Anglii mówili mi, że u nich szkolenia były prowadzone przez… kontrolerów lotu, bo bardzo ważne jest, by przekaz sędziego do stadionu był krótki i nie pozostawiał wątpliwości. Innym rozwiązaniem jest przedstawienie podstaw decyzji sędziowskich na monitorach. Ale o tym będzie decydować Kolegium Sędziów PZPN - przyznał prezes Ekstraklasy.

Co z Centrum VAR?

Animucki zdradził także, na jakim etapie znajduje się budowa Centrum VAR, które wykluczyłoby sytuacje, w których sędziowie tracą łączność z wozami. Tak stało się już kilkukrotnie - między innymi w listopadowym meczu pomiędzy Pogonią Szczecin a Zagłębiem Lubin.

- Za ten projekt odpowiada PZPN, który zapowiedział, że Centrum VAR powstanie przy ul. Bitwy Warszawskiej, w siedzibie związku. Zależało nam na tym, aby realizacją zajęła się firma ze światowej czołówki, posiadająca odpowiednie doświadczenie, ponieważ jest to dla nas projekt o strategicznym znaczeniu. Wszystko wskazuje na to, że wykonawcą będzie podmiot z najwyższej ligi, z dużym doświadczeniem, jednak szczegółowe informacje w tej sprawie przekaże PZPN - czytamy.

Ekstraklasa wróci do gry 30 stycznia przyszłego roku. Jako pierwsi na boiska po przerwie zimowej wybiegną piłkarze Zagłębia oraz GKS-u Katowice. Sezon 2025/26 potrwa do 22 maja 2026 roku.

Zobacz też: Polskie kluby zniszczyły całą Europę! "Żaden inny kraj"