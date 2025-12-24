Ligowa, kapitalna seria Barcelony trwa od 2 listopada, a więc od momentu wygranej 3:1 z Elche. Hiszpańscy dziennikarze wskazują jednak, że ich gra "wciąż jest daleka od poziomu z ubiegłego sezonu". Jakie konkretnie widzą mankamenty?

Najważniejsza bolączka Barcelony? Obrona

W ostatnim meczu ligowym w 2025 roku przeciwko Villarreal widać było to, co trapi ekipę z Camp Nou. - Moim zdaniem pierwsza połowa Barcelony była słaba. Dostali rzut karny, mieli fantastycznego Joana Garcię w bramce, a jeden z rywali zobaczył czerwoną kartkę, co ułożyło się w szczęśliwy zbieg okoliczności - przyznał w programie "Carrusel Deportivo" na platformie Cadena SER hiszpański analityk Bruno Alemany.

Idąc dalej, dziennikarze postawili sprawę jasno: z taką obroną, jaką Barcelona dysponuje w tym momencie, trudno jej będzie zawalczyć o triumf w Lidze Mistrzów.

- Pierwsza połowa meczu z Villarrealem stanowiła najlepsze podsumowanie licznych niecelnych podań w obronie, a Fermin Lopez również był dość nieprzewidywalny - zauważył Alemany.

Wtórował mu znany dziennikarz, Jesus Gallego: - Biorąc pod uwagę to, co mówisz o obronie, poważnie wątpię, że z Gerardem Martinem i Pau Cubarsim jako środkowymi obrońcami Barca może zajść daleko, na przykład w Lidze Mistrzów. Myślę, że zmierzą się z drużynami, które sprawią im wiele, wiele problemów.

Poza tym, obaj zgodzili się co do tego, że obecna dyspozycja Barcelony jest uzależniona przede wszystkim od tego, jak zagra Raphinha, który wespół z Lamine Yamalem potrafią być najgroźniejsi dla każdego rywala.

3 stycznia FC Barcelonę czeka derbowy pojedynek ligowy z Espanyolem, a już cztery dni później zespół Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego zmierzy się w półfinale Superpucharu Hiszpanii z ekipą Athletic Bilbao.