Gwiazdy sportu łączą siły! Wyjątkowy turniej w Polsce

Charytatywna impreza w Brzegu Dolnym odbędzie się już 27 grudnia. W turnieju organizowanym przez Mateusza Szczura zobaczymy piłkarzy znanych z ligowych boisk w Polsce, ale pojawią się także postaci z innych sportów.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

W tym roku gośćmi turnieju będą między innymi znani pięściarze - Artur Szpilka, Mariusz Wach, czy zawodnicy mieszanych sztuk walki - Michał Materla, Daniel Omielańczuk i Łukasz Jurkowski. Nie zabraknie także piłkarzy znanych z ligowych boisk - w tym związanych przed laty z mistrzowskim Śląskiem Wrocław. Przemysław Kaźmierczak, Tadeusz Socha i dzisiejsi pracownicy pionu sportowego klubu ze stolicy Dolnego Śląska: Dariusz Sztylka i Rafał Grodzicki.

Piłkarskie granie w szczytnym celu. Sportowe pamiątki do zdobycia

Podczas tegorocznego turnieju do wylicytowania będą wyjątkowe sportowe fanty, wśród których znalazły się koszulki: Piotra Zielińskiego z Interu Mediolan, Łukasza Fabiańskiego z West Hamu United i prawdziwy rarytas: koszulka Kamila Grosickiego z meczu Holandia-Polska.

Fani koszykówki i żużla także znajdą coś dla siebie. Przekazana została koszulka koszykarskiego Śląska Wrocław, a w pomoc włączyli się żużlowcy: Dan Bewley i Max Fricke.

Czytaj też: Pojechali w siedmiu zawodników do mistrza Polski. Niebywałe, co się stało

- Chcemy w tym roku zabrać ponad 100 tysięcy złotych - zapowiada Andrzej Gliniak, spiker Śląska Wrocław, który od pierwszej edycji prowadzi imprezę. Tegoroczny turniej organizowany jest z myślą o 7-letniej Poli Omielańczuk i Ryszardzie Bielekckim.

Plakat turnieju fot. informacje organizatorów

Informacje o imprezie można znaleźć na stronie Facebookowej klubu KS Rokita 1946 Brzeg Dolny.