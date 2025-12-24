Gwiazdy sportu łączą siły! Wyjątkowy turniej w Polsce

Charytatywna impreza w Brzegu Dolnym odbędzie się już 27 grudnia. W turnieju organizowanym przez Mateusza Szczura zobaczymy piłkarzy znanych z ligowych boisk w Polsce, ale pojawią się także postaci z innych sportów.
W tym roku gośćmi turnieju będą między innymi znani pięściarze - Artur Szpilka, Mariusz Wach, czy zawodnicy mieszanych sztuk walki - Michał Materla, Daniel Omielańczuk i Łukasz Jurkowski. Nie zabraknie także piłkarzy znanych z ligowych boisk - w tym związanych przed laty z mistrzowskim Śląskiem Wrocław. Przemysław Kaźmierczak, Tadeusz Socha i dzisiejsi pracownicy pionu sportowego klubu ze stolicy Dolnego Śląska: Dariusz Sztylka i Rafał Grodzicki.
Podczas tegorocznego turnieju do wylicytowania będą wyjątkowe sportowe fanty, wśród których znalazły się koszulki: Piotra Zielińskiego z Interu Mediolan, Łukasza Fabiańskiego z West Hamu United i prawdziwy rarytas: koszulka Kamila Grosickiego z meczu Holandia-Polska.
Fani koszykówki i żużla także znajdą coś dla siebie. Przekazana została koszulka koszykarskiego Śląska Wrocław, a w pomoc włączyli się żużlowcy: Dan Bewley i Max Fricke.
- Chcemy w tym roku zabrać ponad 100 tysięcy złotych - zapowiada Andrzej Gliniak, spiker Śląska Wrocław, który od pierwszej edycji prowadzi imprezę. Tegoroczny turniej organizowany jest z myślą o 7-letniej Poli Omielańczuk i Ryszardzie Bielekckim.
Informacje o imprezie można znaleźć na stronie Facebookowej klubu KS Rokita 1946 Brzeg Dolny.