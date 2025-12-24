Benzema kupił obraz słynnego malarza. Niebywałe, ile może być wart

Każdy czasem musi spełnić jakąś swoją zachciankę - i piłkarze zarabiający miliony euro mają o tyle lepiej, że ich możliwości są niemal nieograniczone. Karim Benzema mógł sobie na 38. urodziny kupić nowy samochód, ale ostatecznie zdecydował się na obraz samego Pabla Picassa.

Benzema kupił obraz Picassa. Nic dziwnego

W latach 60. malarz stworzył wiele dzieł, których motywem była głowa brodatego mężczyzny. "Portrait d'Homme Barbu" z 1964 jest jednym z takich obrazów. Do tej pory należał on do nowojorskiej Helly Nahmad Gallery, ale od kilku dni jego nowym właścicielem jest Karim Benzema. Były reprezentant Francji pochwalił się swoim nabytkiem w mediach społecznościowych.

"Witaj w domu" - napisał na Instagramie.

"'Portrait d'Homme Barbu' to odważny i ekspresyjny portret wykonany szerokimi, wyrazistymi pociągnięciami pędzla. Dzieło to świadczy o witalności i twórczej energii Picassa w późnym okresie jego twórczości. Postacie męskie w późnych dziełach Picassa są trudne do zidentyfikowania i często reprezentują samego artystę. W tym dziele mężczyzna ma na sobie koszulę marynarską w paski, podobną do tej, którą nosił Picasso. Portret ten można powiązać z innymi, które nawiązują do samego artysty, takimi jak motyw muszkietera" - pisała o tym obrazie Helly Nahmad Gallery w 2022 roku.

Ile zapłacił Karim Benzema za obraz Pabla Picassa? Tym piłkarz się nie pochwalił, ale obrazy z tej serii potrafią kosztować od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilkuset tysięcy dolarów. Francuski napastnik na taki wydatek może sobie z łatwością pozwolić - w końcu gra w Arabii Saudyjskiej, gdzie jego pensja ma wynosić ok. 50 milionów euro rocznie.

W trwającym sezonie Benzema rozegrał 13 spotkań dla Al-Ittihad, w których zdobył 12 goli.