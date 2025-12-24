Benzema kupił obraz słynnego malarza. Niebywałe, ile może być wart

Każdy czasem musi spełnić jakąś swoją zachciankę - i piłkarze zarabiający miliony euro mają o tyle lepiej, że ich możliwości są niemal nieograniczone. Karim Benzema mógł sobie na 38. urodziny kupić nowy samochód, ale ostatecznie zdecydował się na obraz samego Pabla Picassa.
W latach 60. malarz stworzył wiele dzieł, których motywem była głowa brodatego mężczyzny. "Portrait d'Homme Barbu" z 1964 jest jednym z takich obrazów. Do tej pory należał on do nowojorskiej Helly Nahmad Gallery, ale od kilku dni jego nowym właścicielem jest Karim Benzema. Były reprezentant Francji pochwalił się swoim nabytkiem w mediach społecznościowych.
"Witaj w domu" - napisał na Instagramie.
"'Portrait d'Homme Barbu' to odważny i ekspresyjny portret wykonany szerokimi, wyrazistymi pociągnięciami pędzla. Dzieło to świadczy o witalności i twórczej energii Picassa w późnym okresie jego twórczości. Postacie męskie w późnych dziełach Picassa są trudne do zidentyfikowania i często reprezentują samego artystę. W tym dziele mężczyzna ma na sobie koszulę marynarską w paski, podobną do tej, którą nosił Picasso. Portret ten można powiązać z innymi, które nawiązują do samego artysty, takimi jak motyw muszkietera" - pisała o tym obrazie Helly Nahmad Gallery w 2022 roku.
Ile zapłacił Karim Benzema za obraz Pabla Picassa? Tym piłkarz się nie pochwalił, ale obrazy z tej serii potrafią kosztować od kilkudziesięciu tysięcy do nawet kilkuset tysięcy dolarów. Francuski napastnik na taki wydatek może sobie z łatwością pozwolić - w końcu gra w Arabii Saudyjskiej, gdzie jego pensja ma wynosić ok. 50 milionów euro rocznie.
W trwającym sezonie Benzema rozegrał 13 spotkań dla Al-Ittihad, w których zdobył 12 goli.