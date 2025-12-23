Portugalczycy chcą przejąć polski klub! Mają już dwa zespoły

Zagłębie Sosnowiec jest klubem miejskim, jednak od dłuższego czasu mówi się o jego prywatyzacji. Kolejne rozmowy jednak kończą się brakiem porozumienia. W czasach świetności sosnowiecki klub czterokrotnie wygrywał Puchar Polski (1962, 1963, 1977 i 1978), tyle też razy zdobywał wicemistrzostwo Polski (1955, 1964, 1967 i 1972).

Prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński, w jasny sposób opisał swój stosunek wobec przedłużającego się procesu. "Chcę, żeby do końca tego roku, bez względu na to, w którą stronę to pójdzie, rozstrzygnąć kwestię własnościową Zagłębia Sosnowiec" - powiedział na antenie katowickiego oddziału TVP.

Zagłębie Sosnowiec szuka inwestorów

Jednym z potencjalnych inwestorów był Marek Koźmiński. Były kandydat do objęcia fotela prezesa PZPN (przegrał w 2021 roku z Cezarym Kuleszą) ostatecznie zrezygnował z transakcji. "Jeżeli prezydent uważa, że w jego rękach Klub będzie lepiej zaopiekowany, a sukcesy bez rewolucji w Klubie, o której mówiłem, są na wyciągnięcie ręki - proszę dalej zarządzać. Proszę jednak przy podejmowaniu decyzji nie zapominać o kibicach, którym należy się Zagłębie w Ekstraklasie, a nie eksperymenty na Zagłębiu" - napisał na Twitterze, wbijając szpilkę Chęcińskiemu.

Prezydent Sosnowca ma jednak innego chętnego na przejęcie Zagłębia. Z informacji dziennikarza TVP Sport, Mateusza Migi, wynika, że chodzi o portugalskie konsorcjum, w którym siły łączą agencja menadżerska oraz firma deweloperska.

Zagłębie Sosnowiec dla Portugalczyków?

Teraz pojawiły się informacje o tym, że rozpoczęły się rozmowy. Chętni przejęciem Zagłębia pojawili się w Sosnowcu w poniedziałek, a już we wtorek odbyło się zapoznawcze spotkanie. Zdaniem dziennikarza, negocjacje mają być kontynuowane w najbliższych dniach.

Rzeczona agencja posiada udziały w jednym z hiszpańskich klubów grającym w tamtejszej trzeciej lidze, podobnie ma się rzecz z klubem w Portugalii. Trzecim zespołem w grupie miałoby być sosnowieckie Zagłębie.

Zagłębie Sosnowiec rundę jesienną zakończyło na 13. miejscu w 2 lidze - oznaczałoby to grę w barażach o utrzymanie. W 18 meczach zdobyli 23 punkty. Do miejsca dającego grę w barażach o awans do 1. Ligi brakuje jednak jedynie trzech punktów, więc stawka rundy wiosennej jest wysoka.