Ajax ruszył po piłkarza z Ekstraklasy. Błyskawiczna reakcja

Lech Poznań wciąż jest w grze o wszystkie możliwe trofea. Ćwierćfinał Pucharu Polski, 1/16 finału Ligi Konferencji, ósme miejsce w Ekstraklasie z czterema punktami straty do lidera - Niels Frederiksen może być zadowolony z postawy drużyny.

Jednym z najważniejszych zawodników drużyny jest Michał Gurgul. 19-latek od zeszłego sezonu pełni ważną rolę w Lechu. Wystąpił już w 70 meczach pierwszej drużyny, wliczając w to mecze Ekstraklasy, Pucharu i Superpucharu Polski oraz rozgrywek europejskich. Z miejsca stał się czołowym lewym obrońcą ligi.

Tam mógł grać Michał Gurgul

Nie dziwi więc, że młodzieżowy reprezentant Polski (osiem występów w kadrze do lat 21) jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Okazuje się, że Gurgul z Lecha odejść mógł już latem. Jak wynika z informacji Weszło, obrońcą bardzo poważnie interesował się Ajax Amsterdam.

Wicemistrz Holandii do Poznania przysłał atrakcyjną ofertę transferową, ale przy Bułgarskiej powiedziano stanowcze "nie". Uznano, że Gurgul ma wciąż dużo do zaoferowania Lechowi, a jeżeli jego kariera będzie dalej się ustawicznie rozwijać, to zainteresowanie oraz cena jeszcze wzrosną.

Michał Gurgul jak Moder czy Kamiński

Lech w ostatnich latach sprzedał wielu młodych zawodników. Na liście absolwentów poznańskiej akademii widnieją takie nazwiska jak Jakub Moder, Jakub Kamiński, Michał Skóraś, Karol Linetty czy Filip Marchwiński. Kolejnymi kandydatami do wyjazdu do czołowych lig europejskich są Antoni Kozubal oraz Michał Gurgul, a ich następcy już zaczynają coraz śmielej poczynać sobie w Ekstraklasie - tak jak chociażby Wojciech Mońka.

Lech Poznań przygotowanie do rundy wiosennej rozpocznie 7 stycznia. Po kilku dniach piłkarze udadzą się na dwutygodniowe zgrupowanie z Zjednoczonych Emiratach Arabskich, podczas którego rozegrane zostaną trzy sparingi. Z kolei pierwsze spotkanie o stawkę Kolejorz zagra 31 stycznia. Przy Bułgarskiej rywalem podopiecznych Nielsa Frederiksena będzie Lechia Gdańsk.