To nie żart! Polak jest najlepszym bramkarzem w Europie

Mierzący 192 cm wzrostu Mateusz Lis jeszcze nigdy nie był w tak wysokiej formie, jak obecnie. Jego zespół należy do jednych z większych niespodzianek tureckiej ligi - Goztepe Izmir po 17 kolejkach zajmuje obecnie wysoką, czwartą lokatę w tabeli. Ustępuje jedynie potęgom: Galatasaray, Fenerbahce oraz Trabzonsporowi. Nad piątym Besikatasem ma 3 punkty przewagi, a 19 września Goztepe ograło u siebie ten stambulski zespół aż 3:0.

Mateusz Lis... najlepszym bramkarzem w Europie!

To nie żart. W rankingu najlepszych 15 lig europejskich nie ma bramkarza, który miałby więcej meczów z czystymi kontami. Mateusz Lis zachował je w aż 11 spotkaniach spośród 17, w których zagrał. W dwunastu meczach Baltiki Kaliningrad nie wpuścił gola Maksim Borisko, ale występów Rosjan nie bierzemy pod uwagę. W najlepszych rozgrywkach na Starym Kontynencie wyjątkowo trudno znaleźć lepszego od Polaka, pod względem statystyk.

Najwięcej meczów z czystym kontem w TOP 15 lig w Europie:

1. Mateusz Lis (Gotzepe Izmir) - 11 spotkań

2. Joao Costa (Porto) - 11

3. Jan Hanus (Jablonec) - 9

4. Calum Ward (Motherwell) - 9

5. David Raya (Arsenal) - 9

6. Kasper Schmeichel (Celtic) - 9

7. Andrew (Gil Vicente) - 9

8. Konstantinos Tzolakis (Olympiakos) - 9

Z kapitanem Gotzepe Mateuszem Lisem, jak widać powyżej, może równać się tylko golkiper reprezentacji Portugalii oraz Porto, Joao Costa. Jeśli nieco głębiej spojrzymy w statystyki, wówczas okaże się, że to Polak powinien być samodzielnym liderem. Według analityków z Sofascore, Portugalczyk broni średnio 1,6 strzału, Polak z kolei aż 2,9.

28-latek z Żar wygląda także lepiej przy zestawieniu "powstrzymanych goli". Wynik byłego bramkarza m.in. Wisły Kraków oraz Rakowa Częstochowa to 5,87, Costy zaś to "tylko" 1,9. To pokazuje, że polski golkiper ma podczas meczów więcej pracy niż jego portugalski kolega po fachu.

W kolejnym meczu Lis i jego Gotzepe zmierzy się na swoim terenie z Rizesporem. Początek tego spotkania 19 stycznia o godzinie 18.