Trener FC Porto zauroczony Bednarkiem. Te słowa mówią wszystko. "Kapitan"

Jeszcze jakiś czas temu nikt nie spodziewał się, że kibice FC Porto będą odmieniać słowo Polska przez wszystkie przypadki. Nasi reprezentanci kapitalnie wpasowali się w zespół "Smoków". Najpierw do drużyny z Southampton dołączył Jan Bednarek, a kilka tygodni później klub ściągnął jeszcze z Arsenalu Jakuba Kiwiora. Panowie doskonale rozumieją się na boisku, a portugalskie media nie bez powodu nazywają ich "polskim murem".

Piękna słowa trenera o Bednarku. "Mentalność zwycięzcy"

Co ciekawe, już po pierwszym meczu Bednarka w Porto, dziennikarze z Portugalii nazwali go "szefem defensywy". Później 29-latek potwierdził, że nie były to słowa na wyrost. Można by rzec, że to jeden z najczęściej chwalonych piłkarzy Porto w mediach.

Nad Bednarkiem rozpływa się także trener FC Porto Francesco Farioli. Jego słowa mówią wiele o tym, jak postrzegany jest polski defensor.

- Jan Bednarek to zawodnik, którego wszyscy uznają za jednego z kapitanów. Zawsze ma wielki wpływ na grę, pozytywną energię i mentalność zwycięzcy - powiedział Farioli cytowany w mediach społecznościowych przez serwis "Łączy Nas Piłka".

Reprezentacja Polski zyskuje na wysokiej formie Bednarka

W barwach FC Porto były piłkarz Lecha Poznań uzbierał już 22 mecze. Zaznaczył swoją obecność nie tylko w defensywie, bo ma na koncie jedną bramkę i asystę. Jego świetna forma była zauważalna także w jesiennych spotkaniach reprezentacji Polski. W pojedynkach, w których brał udział, był bardzo pewny siebie i trudno było się do niego o coś doczepić.

W Porto natomiast Polacy są mocno szanowani. Tymczasem do Bednarka, Kiwiora i młodego Huberta Charużego może dołączyć Oskar Pietuszewski. Klub z Estadio do Dragao jest zdecydowany na wykupienie 17-latka z Jagiellonii Białystok.