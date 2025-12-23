Fatalna informacja dla "rywali" Polaków przed mundialem! Stracili gwiazdę

Reprezentację Polski w marcu czekają baraże MŚ. Najpierw ekipa Jana Urbana zmierzy się z Albanią, a w przypadku zwycięstwa z triumfatorem starcia Ukraina - Szwecja. Dopiero po przejściu tej ostatecznej fazy eliminacji Biało-Czerwoni będą pewni miejsca na przyszłorocznym mundialu. A tam mogą trafić do grupy, w której znajdują się już Holandia, Tunezja oraz Japonia.

Gwiazda nie zagra z Polską? Fatalna kontuzja

W przypadku awansu Polacy obawialiby się w Ameryce Północnej oczywiście przede wszystkim Holandii, ale potencjalne starcie z Japonią również nie należałoby do łatwych. Ekipa z Azji regularnie występuje na mistrzostwach świata - od 1998 roku brała udział we wszystkich edycjach. Biało-Czerwoni mierzyli się z nią podczas mundialu w Rosji w "meczu o honor", po tym, jak w pierwszych dwóch spotkaniach grupowych przegrali z Senegalem i Kolumbią.

Obecnie największa gwiazda Japończyków to prawdopodobnie Takefusa Kubo, a sporo warci na rynku są również grający w Bundeslidze Ritsu Doan oraz Kaishu Sano. Każda mocna reprezentacja potrzebuje jednak weteranów - i kimś takim dla Japonii jest Takumi Minamino. Niestety wygląda na to, że skrzydłowy AS Monaco nie będzie mógł zagrać na mistrzostwach świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

Francuski klub poinformował właśnie, że 30-latek podczas meczu z Auxerre w Pucharze Francji zerwał więzadła w kolanie. Nie wiadomo, ile dokładnie potrwa jego przerwa od piłki, ale tego typu urazy leczy się miesiącami. 73-krotny reprezentant Japonii będzie potrzebował cudu, aby "zdążyć" na mundial.