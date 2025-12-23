W Portugalii wydali wyrok. Oto co czeka Bednarka i Kiwiora po przyjściu legendy

FC Porto pokonało 3:0 FC Alvercę w meczu 15. kolejki ligi portugalskiej. Tym razem w wyjściowej jedenastce oglądaliśmy Jakuba Kiwiora bez Jana Bednarka, który pauzował za żółte kartki.

Kiwior był chwalony po meczu

Po spotkaniu były gracz Arsenalu był chwalony przez portugalskich dziennikarzy i kibiców. "To prawda, że ułatwił zadanie rywalom w 34. minucie, ale potem odzyskał pozycję w pojedynku z Marezim. Nie miał obok siebie rodaka - Jana Bednarka, z którym gra niemal bezbłędnie, ale dobrze rozumiał się z Rosario" - pisał serwis Abola.pt.

Polski duet w FC Porto jest uwielbiany w Portugalii. Jednak klub sprowadził 41-letniego Thago Silvę, który wraca do Europy, by być w formie na mundial 2026. Ten transfer oznacza, że Bednarek i Kiwior muszą mieć się na baczności. Jakby tego było mało, w Portugalii już pojawiły się informacje o odejściu jednego z nich.

"Muszę przestać oglądać Porto na portugalskim ESPN. Właśnie powiedzieli, że Kiwior odejdzie, żeby Thiago Silva i Bednarek mogli grać. Najlepszy obrońca w lidze. Obrońca, który w tym sezonie ani razu nie dał się minąć" - napisał w serwisie X jeden z kibiców.

Po co FC Porto jest Thiago Silva?

W związku z pojawiającymi się znakami zapytania polscy dziennikarze zaczerpnęli języka w Portugalii, by dowiedzieć się, jaka faktycznie ma być rola Thiago Silvy w FC Porto.

Dziennikarze TVP Sport porozmawiali z Ricardo Costą - byłym reprezentantem Portugalii, triumfatorem Ligi Mistrzów i mistrzostwa Portugalii. - Thiago Silva na pewno wniesie sporo doświadczenia do drużyny FC Porto i powinien być solidnym wzmocnieniem tego zespołu. Ostatnio grał regularnie w Brazylii, znajduje się w dobrej dyspozycji - stwierdził.

- Myślę, że jego transfer na pewno nie będzie mieć negatywnego wpływu na sytuację Polaków. Jan Bednarek i Jakub Kiwior to bardzo utalentowani i solidni obrońcy. Od początku znajdują się w świetnej formie, a teraz po przyjściu Silvy trener Francesco Farioli będzie mieć możliwość jeszcze więcej możliwości taktycznych. Porto wyglądało świetnie w obronie, a teraz może spisywać się jeszcze lepiej - dodał.

Z kolei "Przegląd Sportowy" porozmawiał z dziennikarzem Andre Monteiro z "Record". Jego zdaniem przybycie Thiago Silvy nie powinno zagrażać Polakom. - Nie wydaje mi się, żeby to było zagrożenie dla Polaków, ani żeby jego transfer miał wywołać debatę na temat wyjściowego składu. Duet Bednarek–Kiwior jest dobrze ugruntowany i konsekwentnie pokazuje jakość i niezawodność - oświadczył.

Dziennikarz dodał, że największym problemem FC Porto było to, że z powodu kontuzji Nehuena Pereza trener Farioli miał do dyspozycji tylko trzech defensorów - Prpicia oraz Bednarka z Kiwiorem.

- Co więcej, Prpić jest lewonożny, a Farioli otwarcie przyznał, że nie lubi grać z dwoma lewonożnymi środkowymi obrońcami jednocześnie. W rezultacie, ilekroć Bednarek potrzebował odpoczynku — lub był niedostępny z powodu kontuzji lub zawieszenia - Farioli był zmuszony przestawiać pomocnika Pablo Rosario na środek obrony. Przybycie Thiago Silvy powinno w zasadzie położyć kres temu rozwiązaniu - zakończył.