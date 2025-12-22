Powrót na stronę główną

Tak podsumowali Kiwiora. "Nie widziałem"

"Nie widziałem nikogo podobnego od czasów Militao", "Jak szwajcarski zegarek", "Robi na mnie największe wrażenie" - to tylko niektóre z pochwalnych komentarzy pod adresem Jakuba Kiwiora po meczu ligowym z FC Alvercą.
Jakub Kiwior rozegrał kolejny bardzo dobry mecz w barwach FC Porto. 23-letni reprezentant Polski wg serwisu Sofascore zasłużył na wysoką ocenę 7.8. Polak w wygranym przez FC Porto 3:0 (1:0) wyjazdowym meczu z FC Alvercą imponował pewnością siebie, skutecznymi interwencjami w obronie i dobrze też wyprowadzał piłki.

Ależ słowa o Jakubie Kiwiorze

Portugalski dziennik Abola.pt zwrócił uwagę na dobry mecz Jakuba Kiwiora.

"To prawda, że ułatwił zadanie rywalom w 34. minucie, ale potem odzyskał pozycję w pojedynku z Marezim. Nie miał obok siebie rodaka - Jana Bednarka, z którym gra niemal bezbłędnie, ale dobrze rozumiał się z Rosario" - czytamy. 

Kiwior był też bardzo chwalony przez internautów w mediach społecznościowych. Pod jego adresem było wiele pięknych słów. 

  • "Kiwior. Jaka spójność. Jak szwajcarski zegarek",
  • "Chciałbym po prostu wiedzieć, jak udało nam się pozyskać takiego zawodnika jak Kiwior za taką cenę, co za fenomenalny zawodnik!",
  • "Podejrzewam, że to właśnie jego najbardziej lubię oglądać w naszej drużynie. Mamy wielu bardzo utalentowanych piłkarzy, ale to Kiwior robi na mnie największe wrażenie",  
  • "Kiwior to środkowy obrońca światowej klasy", 
  • "Jestem zachwycony Kiwiorem, nie widziałem nikogo podobnego od czasów Militao [stopera obecnie grającego w Realu Madryt, a wcześniej w FC Porto - red.]", 
  • "Bezbłędny występ Kiwiora" - to tylko niektóre z komentarzy pochwalnych pod adresem Jakuba Kiwiora. 

FC Porto prowadzi w tabeli ligi portugalskiej. W 15 meczach ma 43 punkty, osiem więcej od Sportingu (jeden mecz rozegrany mniej) i Benfiki. 

Drużyna prowadzona przez trenera Francesco Farioliego w następnej kolejce (29 grudnia, godz. 21.15) zagra przed własną publicznością z ostatnią drużyną tabeli - AFS.  

