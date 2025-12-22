Tak podsumowali Kiwiora. "Nie widziałem"

Jakub Kiwior rozegrał kolejny bardzo dobry mecz w barwach FC Porto. 23-letni reprezentant Polski wg serwisu Sofascore zasłużył na wysoką ocenę 7.8. Polak w wygranym przez FC Porto 3:0 (1:0) wyjazdowym meczu z FC Alvercą imponował pewnością siebie, skutecznymi interwencjami w obronie i dobrze też wyprowadzał piłki.
Portugalski dziennik Abola.pt zwrócił uwagę na dobry mecz Jakuba Kiwiora.
"To prawda, że ułatwił zadanie rywalom w 34. minucie, ale potem odzyskał pozycję w pojedynku z Marezim. Nie miał obok siebie rodaka - Jana Bednarka, z którym gra niemal bezbłędnie, ale dobrze rozumiał się z Rosario" - czytamy.
Kiwior był też bardzo chwalony przez internautów w mediach społecznościowych. Pod jego adresem było wiele pięknych słów.
FC Porto prowadzi w tabeli ligi portugalskiej. W 15 meczach ma 43 punkty, osiem więcej od Sportingu (jeden mecz rozegrany mniej) i Benfiki.
Drużyna prowadzona przez trenera Francesco Farioliego w następnej kolejce (29 grudnia, godz. 21.15) zagra przed własną publicznością z ostatnią drużyną tabeli - AFS.