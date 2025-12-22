Brutalny atak reprezentanta Polski. Wyeliminował rywala na kilka tygodni

Karol Świderski nie może być pewny miejsca w pierwszym składzie Panathinaikosu. Nie rozgrywa pełnych 90 minut. Ostatnio też pojawiły się doniesienia, że może opuścić zespół. "Benitez poszukuje odmiennych cech w grze zespołu, zwłaszcza w meczach z rywalami, którzy są zamknięci blisko własnego pola karnego" - pisał portal prasinoforos.gr. Z pewnością jego notowań nie zwiększyło to, co zrobił w ostatnim meczu.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Karol Świderski przesadził. Ostry faul

W niedzielę Panathinaikos grał z PAOK-iem na wyjeździe. Od początku było to trudne spotkanie dla Świderskiego i jego drużyny. To rywale dominowali na murawie, raz po raz podbiegając pod pole karne. Najlepiej obrazują to statystyki. 16 strzałów gospodarzy, z czego 11 celnych przy ledwie trzech próbach gości i tylko jednym celnym. Nic więc dziwnego, że kiedy Panathinaikos zbliżał się w obręb "11" przeciwników, to był bardzo zmotywowany, by wykorzystać szansę. Tak samo zmotywowany był Świderski, ale mocno przesadził.

W 47. minucie jeden z kolegów wypatrzył wychodzącego na sam na sam z bramkarzem Polaka. Posłał do niego piłkę. Podanie było nieco za mocne. Mimo wszystko Świderski próbował dopaść do niego i oddać strzał. Kiedy zobaczył, że bramkarz wychodzi, to zdecydował się na wślizg. Zrobił to tak niefortunnie, że wpadł w interweniującego golkipera ze sporym impetem. Natychmiast zobaczył za ten czyn żółtą kartkę i przeprosił rywala.

Świderski wyeliminował czeskiego bramkarza z gry na kilka tygodni

Okazuje się jednak, że zrobił mu krzywdę. I to poważną. Jak podaje protothema.gr, Jiri Pavlenka doznał urazu więzadła pobocznego przyśrodkowego drugiego stopnia w prawym kolanie. Jego absencja potrwa około 1,5 miesiąca. Bramkarz nie był w stanie dokończyć spotkania i zjechał z boiska na specjalnym pojeździe. Na koniec podszedł do niego jeszcze raz Świderski i ponownie wyraził skruchę. W 66. minucie trener zdecydował się ściągnąć Polaka, nie chcąc też ryzykować ewentualnym drugim żółtym kartonikiem.

Niebezpieczny faul Świderskiego można zobaczyć w nagraniu poniżej. Początek około 3:30.

Zobacz też: On ma zostać absolutną gwiazdą Ekstraklasy. "Jeśli nie, to będzie nasza porażka".

Ostatecznie PAOK, w którym pełne 90 minut rozegrał Tomasz Kędziora, wygrał 2:0, dzięki czemu umocnił się na trzeciej lokacie w lidze greckiej. Ma 35 punktów i tylko dwa traci do lidera AEK-u. Panathinaikos jest szósty z dorobkiem 22 "oczek". Kolejny mecz ligowy Świderski i jego drużyna rozegrają po Nowym Roku, a konkretnie 11 stycznia.