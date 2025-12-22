Zero litości. Oto co zrobił Guardiola piłkarzom Manchesteru City

Manchester City pokonał w sobotę West Ham United 3:0. Odniósł tym samym siódme zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach, do tego trzeci raz z rzędu zachował czyste konto. Były mistrz Anglii imponuje formą. Jest w zupełnie innym miejscu niż 12 miesięcy temu, kiedy przeżywał największy kryzys za kadencji Pepa Guardioli.

Guardiola nakłada świąteczne restrykcje na piłkarzy

Trener wie, że w ostatnich tygodniach wszystko idzie zgodnie z planem. "The Citizens" są w grze o mistrzostwo Anglii, depczą Arsenalowi po piętach. Do tego są w czołówce Ligi Mistrzów, z realnymi szansami na bezpośredni awans do 1/8 finału rozgrywek. Guardiola nie chce stracić rytmu, który złapali jego piłkarze. Dlatego postanowił dość restrykcyjnie podejść w szatni do najbliższych świąt Bożego Narodzenia.

Guardiola przyznał, by zalecił piłkarzom, by się nie objadali za bardzo podczas kolacji wigilijnej i świątecznego śniadania. Zapowiedział, że po świętach będzie ważenie piłkarzy. Jeśli ktoś zjadł za dużo, a przez to zbyt mocno przytył w krótkim czasie, to może zapomnieć o tym, że znajdzie się w kadrze meczowej na najbliższe spotkanie Manchesteru City.

- Wczoraj wszyscy zawodnicy zrzucili wagę. 25-tego będę w klubie, żeby ich kontrolować. Ile kilogramów przytyją? Mogą jeść, ale ja chcę ich kontrolować. Wyobraźcie sobie jednego zawodnika, który jest teraz idealny, a wraca z wagą o trzy kilogramy większą. Zostanie w Manchesterze. Nie pojedzie na mecz z Nottingham Forest (27 grudnia, godz. 13:30 - red.) - powiedział Guardiola na konferencji prasowej.

Jak widać Guardiola podchodzi bardzo poważnie do każdego meczu i każdej kwestii dotyczącej fizyczności. Chce za wszelką cenę uniknąć zapaści formy podobnej do tej, która miała miejsce rok temu.

Manchester City jest aktualnie wiceliderem Premier League, ma stratę dwóch punktów do prowadzącego Arsenalu.