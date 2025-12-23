Boruc zaczął mówić o religii. Nie ukrywa, że coś się zmieniło

Artur Boruc zakończył karierę trzy lata temu. Od tamtej pory rzadko kiedy przypomniał o sobie kibicom czy dziennikarzom, jednak w ostatnim czasie stał się bardziej aktywny. W wywiadach porusza także bardzo osobiste tematy.

Artur Boruc nie krył się z wiarą za czasów gry w Celticu. Tak mówi o religii

Za czasów gry w Celticu Boruc był ulubieńcem fanów, a jednocześnie wrogo podchodzili do niego kibice Rangersów. To między innymi za sprawą tego, co robił bramkarz oraz głęboko zakorzenionych podziałach w środowisku kibicowskim w Glasgow. Na murawie nie krył się z on katolicką wiarą (dorobił się nawet pseudonimu "Holy Goalie", czyli "Święty Bramkarz"), wyznawaną przez wielu sympatyków "The Bhoys", czym podpadł w dużej mierze protestanckim zwolennikom wielkiego rywala.

Temat powrócił w programie "Hejt Park" w Kanale Sportowym. Tam wspomniano, jak Boruc wykonywał znak krzyża na murawie w trakcie derbów Glasgow, a nawet zakładał koszulkę z papieżem Janem Pawłem II. To był też przyczynek do słów o wierze 45-latka. - Byłem bardzo religijną osobą. Mówię "byłem" - ale wierzę w Boga, jak najbardziej - przyznał.

Artur Boruc przyznał wprost ws. kibiców Rangers. "To nie było przypadkiem"

Skala tego zamieszania było pewnym szokiem dla bramkarza. - Nie zdawałem sobie sprawy, że to osiągnie taki oddźwięk, jeśli chodzi o tę rywalizację - oznajmił. Choć później sam dolewał oliwy do ognia. - Gdy tylko się o tym dowiedziałem, to już nie było przypadkiem, że robiłem to trochę bardziej ostentacyjnie - wypalił.

Artur Boruc był piłkarzem Celticu w latach 2005-2010. Zdobył z tym zespołem trzy mistrzostwa Szkocji, dwa krajowe superpuchary oraz jeden Puchar Szkocji. W trakcie kariery występował także w Legii Warszawa (2000-2005 i 2020-2022), Fiorentinie (2010-2012), Southampton (2012-2014) oraz Bournemouth (2014-2020).

W reprezentacji Polski zagrał 65-krotnie, uczestniczył w mistrzostwach świata 2006 oraz mistrzostwach Europy 2008 i 2016.