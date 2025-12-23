Ronaldo kupił sobie nową perełkę. 100 milionów złotych

Cristiano Ronaldo coraz bardziej zbliża się do końca swojej kariery. 5 lutego Portugalczyk skończy 41 lat, a po zakończeniu tego sezonu wystąpi ze swoim krajem na mistrzostwach świata. Wydawało się, że Ronaldo zostanie zawieszony na początek mundialu, kiedy to otrzymał czerwoną kartkę za uderzenie Dary O'Shea, ale został zawieszony na jeden mecz i "odbębnił" tę karę podczas eliminacji do MŚ 2026. Poza grą w Al-Nassr Ronaldo cały czas dba o sprawy biznesowe i inwestuje w różne nieruchomości.

REKLAMA

Zobacz wideo Rasiak pierwszą ofiarą internetowego hejtu? Żelazny: To, co z nim zrobiono, było nieporozumieniem

Oto nowa rezydencja Cristiano Ronaldo. "Architektoniczna perełka"

Portugalskie i światowe media podają, że Ronaldo nabył nową nieruchomość w dzielnicy Quinta da Marinha nieopodal Lizbony. Ronaldo wydał sporo pieniędzy, bo aż 29 mln dolarów (ponad 100 mln złotych). W tej rezydencji mają znajdować się dwa baseny, kort tenisowy, przestronny garaż czy prywatne kino.

"Quinta da Marinha jest uważana za jedną z najbardziej elitarnych dzielnic w kraju i od dawna przyciąga biznesmenów, celebrytów i sportowców. Nowy dom Ronaldo jest nazywany architektoniczną perełką portugalskiej Riwiery" - pisał serwis sport.ua.

"To ekskluzywna i malownicza dzielnica Portugalii, położona zaledwie 25 minut od Lizbony. Cieszy się popularnością wśród mieszkańców z zagranicy. Ceny nieruchomości, w których znajdują się starsze, mniejsze domy, zaczynają się od około 3,8 mln dolarów. Quinta da Marinha zachwyca ciszą, ekskluzywnością i komfortem, zwłaszcza bliskością morza" - komentuje portal mansionglobal.com.

Zobacz też: We Francji nie zapomnieli o Grosickim. Nagranie stało się hitem

Ronaldo wchodzi w zupełnie nowy świat. "Wyznajemy te same wartości"

Ostatnio Ronaldo zaangażował się w nową dyscyplinę i został jednym z udziałowców federacji WOW FC MMA. Portugalczyk wkracza zatem w świat sportów walki.

"Wyznajemy te same wartości, w które głęboko wierzę: dyscyplinę, szacunek, odporność i nieustanne dążenie do doskonałości. WOW FC tworzy coś wyjątkowego i potężnego. Jestem dumny, że mogę dołączyć do tego projektu, by pomóc w rozwoju tego sportu i inspirować kolejne pokolenia" - napisał Ronaldo w mediach społecznościowych.

Takie plany ma Ronaldo. "Będzie ciężko"

Kiedy Ronaldo zakończy karierę? Portugalczyk szerzej opowiedział o swoich planach w rozmowie z Piersem Morganem.

- Myślę, że będę przygotowany. Oczywiście, że będzie ciężko. Pewnie będę płakał, tak… Będzie bardzo, bardzo ciężko, ale przygotowywałem się na przyszłość, odkąd miałem 25, 26, 27 lat. Nic nie dorówna adrenalinie, jaką daje piłka nożna, gdy strzelam gole. Ale mam też inne pasje. Będę miał więcej czasu dla siebie, dla rodziny, dla dzieci… Chcę bardziej poświęcić się rodzinie. Myślę, że będę robił zabawne rzeczy i rzeczy, do których wcześniej nie byłem przyzwyczajony - tłumaczył zawodnik Al-Nassr.