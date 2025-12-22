Kamera przyłapała Szczęsnego. Tak zareagował na to, co zrobił Garcia

Joan Garcia od początku sezonu robi bardzo dobre wrażenie w barwach FC Barcelony. Wielokrotnie ratował kolegów z opresji i utrzymywał przy życiu w trakcie spotkań. W niedzielę dołożył sporą cegiełkę do zwycięstwa. Zaliczono mu pięć interwencji. Gracze Villarrealu nie mogli go pokonać w sytuacjach sam na sam, wykazywał się znakomitym refleksem, szczególnie w drugiej połowie.

Tak Szczęsny zareagował po paradzie Garcii

Na popisy 24-latka w bramce reagował Wojciech Szczęsny. Kamery hiszpańskich telewizji złapały Polaka na ławce rezerwowych i uchwyciły jego reakcję po jednej z interwencji. Początkowo nie był zaskoczony, oglądał sytuację z dużym spokojem. Doskonale wiedział, na co stać Garcię, przekonuje się o jego potencjale na treningach, ale też wpływa na jego rozwój.

W pewnym momencie Szczęsny spojrzał na Marca-Andre ter Stegena, który oklaskiwał Hiszpana, choć miał przy tym kamienną twarz. Brawa ze strony Niemca mogły być niespodziewane, biorąc pod uwagę doniesienia z ostatniego półrocza, że nie był zadowolony z przyjścia Garcii i postrzegał go wyłącznie jako konkurencję, a nie jako nowego kolegę w drużynie.

Szczęsny popatrzył na ter Stegena i robił wszystko, by się głośno nie zaśmiać, jakby sam był zdziwiony zachowaniem Niemca. Po chwili z szerokim uśmiechem na ustach oklaskiwał Garcię, poniekąd naśladując niemieckiego bramkarza. Ter Stegen popatrzył na klaszczącego Szczęsnego, ale chyba nie zrozumiał, że to było nawiązanie do niego.

Powszechnie wiadomo, że Szczęsny ma duży wpływ na atmosferę w szatni FC Barcelony. Szybko się zaaklimatyzował rok temu, dobrze dogaduje się z młodszymi zawodnikami. Służy doświadczeniem, ma autorytet, wprowadza pozytywną energię i sporo humoru.

W hierarchii Hansiego Flicka Joan Garcia jest pierwszym bramkarzem, a Wojciech Szczęsny drugim, pełni rolę doświadczonego zmiennika. Dziś ter Stegen jest trzecim golkiperem i nie będzie miał większych szans na grę, dlatego może odejść w styczniu.

FC Barcelona jest liderem La Ligi z czterema punktami przewagi nad Realem Madryt.