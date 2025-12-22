Jan Bednarek nie wystąpi w nadchodzącym spotkaniu ligowym FC Porto z powodu pauzy za nadmiar żółtych kartek. To spory problem dla trenera Francesco Fariolego, który bardzo ceni polskiego środkowego obrońcę.

Jan Bednarek nie zagra w meczu FC Porto. Tak trener mówi o reprezentancie Polski

Na przedmeczowej konferencji prasowej Włoch dostał pytanie o nieobecność 29-latka. - Znaczenie Bednarka jest oczywiste; to zawodnik, którego wszyscy uznają za jednego z kapitanów. Zawsze ma wielki wpływ na grę, pozytywną energię i zwycięską mentalność. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby znaleźć rozwiązanie - powiedział, cytowany przez portal golo.fm.

Jednocześnie Farioli podkreśla klasę innych defensorów Porto. - Oczywiście, były inne mecze, w których postanowiliśmy zadbać o kondycję fizyczną (Bednarka - red.), ale ktokolwiek go zastępował, spisał się dobrze - stwierdził. Po czym wskazał, kto tym razem może zagrać u boku Jakuba Kiwiora.

FC Porto musi sobie radzić bez Jana Bednarka. Oni mogą zagrać obok Jakuba Kiwiora

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby znaleźć rozwiązanie. Dominik Prpic oraz Pablo Rosario są alternatywami i myślę, że będzie to jeden z nich dwóch - oznajmił. Na razie pod uwagę nie jest jeszcze brany Thiago Silva, który dopiero co podpisał umowę z portugalskim gigantem (wrócił do niego po 20 latach).

Mecz ligi portugalskiej FC Alverca - FC Porto zostanie rozegrany w poniedziałek o godz. 19:45 czasu polskiego.