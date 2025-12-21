Maidenhead United to drużyna, która na co dzień występuje w National League South. To piąty poziom rozgrywkowy w Anglii. W ostatnim spotkaniu - 20 grudnia - na wyjeździe zmierzyła się z Hemel. Starcie zakończyło się bezbramkowym remisem. Dlaczego o Maidenhead United jest głośno? Wszystko z powodu stadionu.

Legendarny stadion przejdzie do historii. Grali na nim jeszcze w XIX wieku

"Najstarszy nieprzerwanie użytkowany stadion na świecie przechodzi do historii" - rozpisują się media na całym świecie. York Road to obiekt, na którym właśnie drużyna z Maidenhead gra nieprzerwanie od 154 lat. Stadion zostanie wkrótce opuszczony po raz pierwszy od momentu jego wybudowania w 1871 rok.

Wszystko z powodu przenosin na nowy stadion Braywick Park. "Rada miasta podejmie decyzję, która powinna zezwolić drużynie na przeniesienie się na inny stadion i jego budowę, który będzie miał 5000 miejsc. 2000 z nich będzie miejscami siedzącymi" - czytamy.

- Było wiele obaw dotyczących pierwotnej lokalizacji na froncie parku, blisko drogi, i wpływu, jaki miałaby ona na jego przejrzystość. Dlatego zaproponowaliśmy lokalizację na tyłach Braywick - powiedział dyrektor generalny klubu Jon Adams.

Co istotne - z perspektywy miłośników historii - York Road nie zostanie zburzony. Tablica pamiątkowa będzie przypominała o tym, że właśnie tu przez 154 lata nieprzerwanie odbywały się mecze piłkarskie.

Maidenhead United to trzykrotny ćwierćfinalista FA Cup. Dotarł do tego etapu rozgrywek w sezonach: 1872/73, 1873/74 i 1874/75.