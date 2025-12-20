Zostały godziny do meczu, a tu takie wieści. Barcelona w opałach!

Wiadomo, że FC Barcelona musi sobie radzić przez jakiś czas przez Ronalda Araujo. Urugwajczyk poprosił klub po meczu z Chelsea w Lidze Mistrzów (0:3) o urlop na czas nieokreślony ze względu na kryzys zdrowia psychicznego. Teraz wypadł jej kolejny stoper. Hansi Flick zostaje zatem z dwoma zdrowymi środkowymi obrońcami.

Kontuzja w Barcelonie. To może być spory problem

Jak poinformował Xavi Lemus z Catalunya Radio, Andreas Christensen doznał kontuzji na sobotnim treningu i jego obecność w kadrze na hitowy mecz La Ligi z Villarrealem jest wykluczona. Nie poleciał z resztą drużyny. Konkretne badania ma przejść w niedzielę.

Jeszcze gorsze wiadomości ws. zdrowia Duńczyka podał Javi Miguel z madryckiego dziennika "AS". Według jego źródeł wstępna ocena lekarzy jest zła, Christensen miał nabawić się kontuzji kolana.

Barcelona ma zatem na mecz z Villarrealem tylko dwóch gotowych stoperów. Są nimi Pau Cubarsi i Eric Garcia. To nie są dobre wieści dla Hansiego Flicka, choć Niemiec nie raz pokazał, że potrafi zarządzać kadrą w takich sytuacjach. Ma alternatywy na środku obrony. Może tam ustawić Gerarda Martina, Julesa Koundego, a nawet Frenkiego de Jonga. Holender niedawno zaoferował się Hansiemu Flickowi, że może pomóc na tej pozycji. Zdarzało mu się grać w środku defensywy za kadencji Xaviego czy też Ronalda Koemana.

Christensen zagrał w tym sezonie w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelił jednego gola - w Copa del Rey z CD Guadalajara (2:0). Tylko cztery razy zaczynał w podstawowym składzie.

Duńczyk ma ważny kontrakt tylko do końca tego sezonu. Kwestia jego słabej odporności na kontuzje jest problematyczna dla władz Barcelony, które wciąż wahają się, czy przedłużyć umowę z 29-latkiem. W zeszłym sezonie stracił ponad 50 spotkań z powodu problemów zdrowotnych, wrócił dopiero na początku kwietnia. W tym sezonie pięciokrotnie znalazł się poza składem "Blaugrany" przez kłopoty ze zdrowiem.

Transfermarkt wycenia Christensena na kwotę dziesięciu milionów euro.

Oprócz Christensena i Araujo w meczu z Villarrealem w kadrze Barcelony zabraknie Gaviego (kontuzja kolana), Daniego Olmo (kontuzja barku), a także Pedriego, u którego stwierdzono problemy mięśniowe.

Barcelona ma szukać w styczniu nowego środkowego obrońcy, o ile pozwolą jej na to możliwości finansowe i FFP La Ligi.

Mecz Villarreal - FC Barcelona w niedzielę o godzinie 16:15.