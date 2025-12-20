Polak szaleje w Niemczech! Zaczynał sezon w polskiej I lidze

Mateusz Żukowski zaczynał sezon 2025/2026 jako piłkarz spadkowicza z ekstraklasy - Śląska Wrocław. Nie dokończył pierwszego meczu po spadku. Wydawało się, że odniesiona wówczas kontuzja zahamuje jego dalszy rozwój. Dziś nie ma już po niej śladu. Podobnie jak po Żukowskim w Śląsku. Piłkarz występuje w barwach Magdeburga, a do 2. Bundesligi wszedł z drzwiami i futryną.

Żukowski podbija Niemcy. Zaczynał sezon w I lidze

Pięć ligowych meczów, cztery gole i asysta - to bilans Żukowskiego, którego powrót do zdrowia zbiegł się z poprawą wyników Magdeburga. Udział Polaka przy bramkach zapewnił już jego drużynie siedem punktów z 17, które udało się zdobyć przez całą jesień.

W sobotnie popołudnie jego trafienie pomogło wygrać spotkanie z Kaiserslautern. Żukowski trafił na 2:0, a jego zespół do przerwy prowadził nawet 3:0. W drugiej połowie stracił dwa gole, ale zdołał dokończyć spotkanie w roli zwycięzców. Warto dodać, że po przerwie w Magdeburgu na boisko wszedł drugi Polak - Dariusz Stalmach.

Świetna forma i wykorzystywanie sytuacji podbramkowych to kompletna zmiana wizerunku Żukowskiego, który w Śląsku Wrocław niezwykle rzadko pokazywał swoje umiejętności. W 66 meczach we wrocławskim klubie zdobył zaledwie trzy gole. Co więcej - często nie grał w roli ofensywnego piłkarza. Jacek Magiera wystawiał go na prawej obronie, a gdy Żukowski dostawał szansę piętro wyżej - także nie zachwycał.

Teraz przed Magedburgiem i pozostałymi drużynami 2. Bundesligi przerwa świąteczno-noworoczna. Zespół Mateusza Żukowskiego w dotychczasowych 17 meczach zanotowała 17 punktów. Zajmuje 15. miejsce, ale może zimować na 15. pozycji. Wszystko zależy od tego, czy w niedzielę Eintracht Brunszwik wygra z Schalke 04 Gelsenkirchen.

Najbliższy mecz Magdeburga w ramach ligowych zmagań dopiero 16 stycznia. Rywalem będzie właśnie Eintracht. Spotkanie zostanie rozegrane w Brunszwiku. Tydzień później Magdeburg zagra z Dynamem Drezno (24 stycznia).