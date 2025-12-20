Nowe wieści ws. transferu Szymańskiego!

Sebastian Szymański może odejść z Fenerbahce, co sugerują liczne doniesienia transferowe z Polakiem w roli głównej. Ostatnio sporo mówiło się i pisało o Olympique'u Lyon (przewijają się też inne kluby), a pojawił się kolejny potencjalny kierunek. Dobrze znany piłkarzowi.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Sebastian Szymański bohaterem "wymiany" transferowej? Jest w kręgu zainteresowań uczestnika Ligi Mistrzów

Wedle doniesień dziennika "Eindhovens Dagblad" może dojść do dwóch transferów między drużyną ze Stambułu a PSV, mistrzem Holandii oraz uczestnikiem Ligi Mistrzów. Na wylocie z Philips Stadion jest pomocnik Joey Veerman, który ma trafić do Turcji - o zaawansowanych negocjacjach informował także dziennikarz Fabrizio Romano. Kowta transferowa ma wynieść ok. 25 mln euro, a w Eindhoven będą potrzebowali nowego środkowego pomocnika.

Jednym z najpoważniejszych kandydatów ma być właśnie reprezentant Polski. "Jeśli transfer rzeczywiście dojdzie do skutku, PSV z pewnością będzie chciało pozyskać następcę Veermana. [...] (Szymańskiego - red.) obserwują od jakiegoś czasu" - czytamy. Dla Polaka byłby to powrót do Holandii, jako że sezon 2022/23 spędził na wypożyczeniu w Feyenoordzie Rotterdam (z Dynama Moskwa, skorzystał z furtki pozostawionej przez FIFA dla zagranicznych piłkarzy występujących w rosyjskich klubach). Tam w 40 meczach strzelił 10 goli oraz miał siedem asyst, zdobył też tytuł mistrzowski.

Sebastian Szymański może trafić PSV. Oto kogo jeszcze obserwują

Jednak 26-latek to niejedyny kandydat do zasilenia mistrzów Holandii. Mocno pod uwagę jest brany również Kodai Sano z NEC Nijmegen, który jest o cztery lata młodszy od polskiego pomocnika. Japończyk w obecnym sezonie zdobył jedną bramkę i miał trzy asysty w 17 spotkaniach.

Sprawdź także: Polska patrzy z góry na wszystkich. To nie żart. "Górują nad potęgami"

Z kolei Sebastian Szymański od początku rozgrywek rozegrał 23 mecze, strzelił dwa gole i miał dwie asysty. Piłkarzem Fenerbahce jest od lipca 2023 r., w tym okresie zaliczył 131 występów, zaliczył 22 trafienia oraz 30 asyst.