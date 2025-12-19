Niewiarygodny pomysł Trumpa. FIFA skompromitowała się na oczach świata

Teatrzyk z Nagrodą Pokojową FIFA trwał od kiedy okazało się, że Donald Trump nie zdobył pokojowego Nobla. Bardzo szybko okazało się, że swoją nagrodę - pierwszy raz w historii - wręczy właśnie piłkarska organizacja. Zwycięzcę mieliśmy poznać dopiero podczas losowania grup mundialu, ale dla każdego obserwatora było jasne, że nagroda trafi do prezydenta Stanów Zjednoczonych.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki znalazł winnego swojego wstydliwego wypadku: Coś czuję, że to ty mi te spodenki poluźniłeś

To było za dużo nawet dla FIFA. Tego chcieli doradcy Trumpa

Niespodzianki nie było. Szef FIFA Gianni Infantino wezwał na scenę Donalda Trumpa i wręczył mu nagrodę wraz z medalem oraz certyfikatem. Puszczono też film, w którym przedstawiono rzekome dokonania amerykańskiego prezydenta na rzecz pokoju. Trump był zachwycony, ale komentatorzy z całego świata nie ukrywali zażenowania.

Okazuje się jednak, że impreza, która odbyła się w waszyngtońskim Centrum Kennedy'ego (od niedawna przemianowanym na... Centrum Trumpa-Kennedy'ego) mogła być jeszcze bardziej przepełniona patosem. Nie stało się tak dzięki FIFA - światowa organizacja zahamowała jeden z pomysłów doradców amerykańskiego prezydenta.

"Doradcy Białego Domu poprosili, żeby trofeum stworzone dla Donalda Trumpa było tak duże jak puchar za mistrzostwo świata" - pisze "The Times".

To jednak nie wszystko. Początkowo Biały Dom chciał też, żeby podczas ceremonii wręczania nagrody obok Trumpa obecni byli... żołnierze US Marines. "FIFA musiała im to wyperswadować" - czytamy. Ostatecznie amerykańscy wojskowi jedynie wnieśli nagrodę na scenę.

Dziennikarze "The Times" próbowali też dowiedzieć się, co dalej stanie się z nagrodą, która - w teorii - ma być rozdawana co roku. Nie dostali jednak odpowiedzi ani od Białego Domu, ani od FIFA.

Mistrzostwa Świata rozpoczną się już w czerwcu 2026 roku. Impreza odbędzie się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku oraz Kanadzie. Na razie wciąż nie wiadomo, czy na turniej pojadą Biało-Czerwoni. Reprezentacja Polski o awans będzie musiała walczyć jeszcze podczas marcowych baraży.