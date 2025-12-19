Wybrali najlepszych piłkarzy świata. Oto miejsce Roberta Lewandowskiego

Jak co roku, dziennikarze brytyjskiego Guardiana stworzyli ranking stu najlepszych piłkarzy poprzednich dwunastu miesięcy. Stopniowo ujawniali kolejne pozycje, aż do ogłoszenia czołowej dziesiątki.

Jak wyglądał proces wyboru? Na piłkarzy głosowało przeszło dwustu ekspertów - byli piłkarze (m.in. Romario, Philipp Lahm, Juninho Pernambucano) oraz liczne grono dziennikarzy z całego świata.

To oni są najlepsi

Czołową dziesiątkę rankingu otwiera Pedri. "Nikt nie grał tak jak on w 2025 roku" - czytamy. Tuż przed nim uplasował się Mohamed Salah, głównie ze względu na jego formę z początku roku. Ósme miejsce zajął Raphinha - z czym nie zgadza się Diego Simeone. "Tu ósmy, w Złotej Piłce piąty, w obu przypadkach za nisko".

Marokańczyk Achraf Hakimi zajął siódme miejsce. Jest jednym z trzech piłkarzy PSG w ścisłej czołówce - i jedynym obrońcą wśród najlepszych. Niepowstrzymany na boisku Erling Haaland tym razem został wytypowany jako szósty najlepszy piłkarz świata, choć jego Manchester City nie zdobył żadnego trofeum. Piąty jest Harry Kane, który walczy o pobicie rekordu bramek Roberta Lewandowskiego w sezonie Bundesligi. Przed nim znalazł się Kylian Mbappe, który w tym roku zdobył już 55 bramek.

Na najniższym stopniu podium pojawił się Vitinha, który wyróżnia się w rewelacyjnym PSG. Na drugim miejscu znalazł się Lamine Yamal, jednak największe triumfy wydają się być jedynie kwestią czasu. Według Guardiana najlepszy w tym roku był ten, który we wrześniu zdobył Złotą Piłkę - Ousmane Dembele. Co ciekawe, Francuz rok temu nie znalazł się nawet w czołowej setce.

Robert Lewandowski w "wielkiej trójce"

A na którym miejscu znalazły się największe gwiazdy światowej piłki? Jest jedynie trzech piłkarzy, którzy pojawiali się w każdej edycji plebiscytu prowadzonego od 2012 roku. Najniżej z nich znajduje się Cristiano Ronaldo. Zdaniem ekspertów Guardiana, Portugalczyk zasłużył na 51. lokatę. "Może i już nie jest w stanie osiągnąć szczytów sprzed lat, ale wciąż strzela mnóstwo bramek w lidze saudyjskiej" - czytamy w podsumowaniu.

"W oczach wielu jest najlepszym piłkarzem w historii, ale w tym roku zajął dopiero 34. miejsce - zasłużone dzięki swoim występom na boisku. Strzelił 43 goli i zaliczył 26 asyst w mistrzowskim sezonie Interu Miami" - tak opisany został Leo Messi. Trzecim z listy "wiecznych" jest Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski uplasował się na 24. miejscu.

"Były wątpliwości, gdy wyzwanie rzucał mu Ferran Torres, ale Polak strzelił 42 bramki - znacznie lepszy wynik od zaledwie 26 w poprzednim roku" - można przeczytać w argumentacji. Lewandowski dwukrotnie wygrał ranking Guardiana - w latach 2020 oraz 2021. Rok temu zajął 21 miejsce.

Najlepsi piłkarze 2025 roku wg Guardiana: