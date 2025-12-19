Powrót na stronę główną

Wystarczyło, że Legia ogłosiła Papszuna i się zaczęło. "Widziałem już ten film"

Marek Papszun podczas briefingu prasowego został oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Legii Warszawa. W sieci nie brakuje głosów zwątpienia w projekt byłego trenera Rakowa. Dostało się też władzom klubu, w szczególności towarzyszącemu Papszunowi wiceprezesowi Marcinowi Herrze, który ma być od teraz odpowiedzialny za działania klubu.
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Od dłuższego czasu było niemal pewne, że Markowi Papszunowi zostanie powierzona misja ratowania bieżącego sezonu Legii Warszawa. Szkoleniowiec został oficjalnie zaprezentowany w piątek, 19 grudnia, podczas briefingu prasowego. 51-latek pojawił się na wydarzeniu w towarzystwie wiceprezesa Marcina Herry, którego obecność nie była przypadkowa. To właśnie Herra ma być od teraz główną osobą odpowiedzialną za klub. Dariusz Mioduski ma się odsunąć w cień, pozostanie jednak w roli prezesa. 

Eksperci komentują. "Woda nie dość, że głęboka to jeszcze mętna"

Briefing prasowy z udziałem Papszuna i Herry jest chętnie komentowany przez ekspertów. W sieci pojawiają się głosy dziennikarzy wątpiących w projekt, na którego czele stanie 51-letni szkoleniowiec. Mateusz Kuźniewski z "Radia 357" zwraca uwagę na to, że Papszun dotychczas sukcesy odnosił z tylko jednym klubem. W dodatku nie miał wcześniej styczności z zespołem formatu Legii. 

- Wcale nie mam przekonania, że Marek Papszun i Legia Warszawa to perfect match. Na razie trener sukcesy (duże i ponad miarę) odnosił w jednym klubie. A teraz wskakuje na dużo głębsza wodę, do klubu korporacji. Woda nie dość, że głęboka to jeszcze mętna - pisze na portalu X Mateusz Kuźniewski. 

Wątpliwości ma również dziennikarz "Kanału Sportowego" i "Eleven Sport" Marcin Borzęcki, zauważa on duże wymagania kibiców Legii, którzy zazwyczaj oczekują natychmiastowego efektu. 

- Nie wiem, czy kibice Legii na hasło „dajcie nam popracować" to się ucieszą, czy raczej przerażą. No ale nie ma wyjścia, zaufać muszą, tyle zostało - zauważa na portalu X Marcin Borzęcki. 

Mocne komentarze o wiceprezesie Herrze. "The Office" 

Eksperci w krytyczny sposób odnieśli się do działań osób zarządzających Legią. Marcin Gazda z "Eleven Sport" zauważa, że władze zupełnie nie odniosły się do ostatnich wydarzeń w klubie. Negatywne wrażenie wywarł również wiceprezes Herra. 

- Tak, jak myślałem. Widziałem już ten film - zero komentarza p. Herry ws. tego, co się wydarzyło w ostatnim czasie Legii. Wszak to jest briefing! Jedziemy dalej, nie patrzymy wstecz. Swoją drogą - cechy aktorskie predestynują p. Herrę do gry w serialu "The Office" - piszę Marcin Gazda. 

Adam Godlewski z portali "i.pl" i „Gol24" dodaję, że padło zero konkretów, a samo wydarzenie było zupełnie niepotrzebne. 

- Po konfie Legii wiemy, że nic nie wiemy. Zero konkretów, niepewność osoby zarządzającej, która nie udźwignęła tego briefingu. Konfa była przedwczesna, niepotrzebna w tym momencie i w tym stanie M. Herry. Pierwsze wrażanie można zrobić tylko raz i ta okazja została zmarnowana - podkreśla Adam Godlewski. 

Przed Markiem Papszunem niewątpliwie trudne zadanie. Zespół odpadł już Ligi Konferencji i Pucharu Polski. W związku z czym jedyną szansą na uratowanie sezonu jest liga. Legia znajduje się w strefie spadkowej PKO BP Ekstraklasy jednak różnice między zespołami nie są duże. Wojskowi rozpoczną rundę wiosenną 1 lutego, meczem z Koroną Kielce. 

