Hit nad hity! Ronaldo pokazał zdjęcie i się zaczęło. "To nie jest człowiek"

Cristiano Ronaldo od wielu lat uchodzi za jednego z najlepiej prowadzących się sportowców, słynnącego z niesamowitego etosu pracy. Zawsze ma nienaganną sylwetkę. Piłkarz często podkreśla wagę treningu, odżywiania itd. Portugalczyk, mimo że ma 41 lat, to wciąż imponuje wysoką formą na boisku. W sezonie 2025/2026 w barwach Al-Nassr zagrał w 12 spotkaniach, zdobył 11 bramek i miał dwie asysty.

Cristiano Ronaldo wrzucił jedno zdjęcie i się zaczęło. 6 milionów polubień w trzy godziny

Cristiano Ronaldo w piątek wrzucił zdjęcie po pobyciu w saunie. Zrobiło ono furorę w internecie. Fota po trzech godzinach ma już ponad 6 milionów polubień oraz 140 tysięcy komentarzy.

"To nie jest człowiek. Ten Facet sprzeciwia się temu, co możliwe", "Król Cristiano. Wygląda bosko", "Czy ty naprawdę masz 40 lat?", "Nigdy się nie zmienia, nawet jeśli ma 40 lat. Można powiedzieć, że jesteś i będziesz na zawsze młody", "Wyglądasz rewelacyjnie. Jestem wzorem dla sportowców, jaką powinni mieć sylwetkę. Wiele piłkarskich gwiazd może ci zazdrościć, tego jak wyglądasz. Tak trzymaj" - to tylko niektóre z komentarzy.

Zdjęcie Ronaldo oraz komentarze można zobaczyć w linku poniżej.

Cristiano Ronaldo rozgrywa właśnie czwarty sezon w barwach Al-Nassr. Jego bilans w tym klubie to: 117 spotkań, 104 gole i 21 asyst. W swoich trzech poprzednich klubach też miał imponujące statystyki: w Realu Madryt (438 mecze, 450 bramek i 131 asyst), Manchesterze United (346 spotkań, 145 gol i 73 asyst) i w Juventusie (134 mecze, 101 bramek i 28 asyst).

Cristiano Ronaldo wciąż jest też powoływany do reprezentacji Portugalii. W jej barwach zagrał już aż 226 razy, zdobył 143 bramki i miał 46 asyst.