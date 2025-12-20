Powrót na stronę główną

Premier zapowiada radykalną zmianę przed MŚ! "Nie może być tak, że piwa zabraknie"

Norwegowie jak burza przeszli przez eliminacje mistrzostw świata. Według ekspertów mogą być "czarnym koniem" imprezy, która za rok zawita do USA, Kanady i Meksyku. Jak się okazuje: ich sukces może nawet doprowadzić do zmian w norweskim prawie! Chodzi o kwestię spożywania napojów alkoholowych.
Mecz Włochy - Norwegia
Norwegia to kadra, która przez wiele lat rozczarowywała. Zanim w tym roku wywalczyła awans na mundial, miała serię nieudanych występów w eliminacjach. Dość powiedzieć, że po raz ostatni na wielkiej imprezie mogliśmy oglądać ją w 1998 roku. Obecny zespół, w którym błyszczą Erling Haaland, Martin Odeegard czy Alexander Sorloth, wreszcie jednak grę na miarę swoich możliwości. W tym roku m.in. dwukrotnie pokonał kadrę Włoch, która została skazana na rywalizację w barażach.

Norwegia naprawdę to zrobili. Szaleństwo w kraju

W Norwegii w ostatnim czasie zapanował szał na ekipę Haalanda. Wielu kibiców wybiera się, żeby dopingować ją na miejscu, w Ameryce Północnej, ale w czerwcu przyszłego roku dziać będzie się oczywiście też w norweskich domach, na ulicach i w pubach. W związku z tym premier Norwegii, Jonas Gahr Stoere, zapowiedział zmiany w norweskim prawie. A dokładnie: złagodzenie przepisów alkoholowych. Obecnie lokale gastronomiczne mogą sprzedawać mocne trunki tylko od 13 do północy, a piwo najpóźniej do 1 lub 2 w nocy. To spory problem, bo przecież spotkania mundialu będą odbywać się w nocnych godzinach czasu europejskiego.

- Chcę obiecać, że podczas nocnych meczów naszej reprezentacji piwo w pubach i na wspólnych eventach będzie można pić do ostatniego gwizdka sędziego, a później zamówić spokojnie jeszcze jedno. MŚ to wyjątkowy dla nas czas, a my mamy silną tradycję oglądania meczów wspólnie. Nie może być tak, że piwa zabraknie po 10 minutach drugiej połowy - stwierdził premier Jonas Gahr Stoere, cytowany przez NRK (tłumaczenie za "sport.tvp.pl").

Pierwszy mecz Norwegii na przyszłorocznych mistrzostwach świata odbędzie się 17 czerwca.

