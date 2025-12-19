Włosi przecierają oczy po tym, co zrobiły polskie kluby. "Sensacja"

Polacy niewątpliwie skorzystali z możliwości gry aż czterech drużyn z jednego państwa w Lidze Konferencji. Co nie mniej ważne, większość z ekip PKO Ekstraklasy w nowym roku będzie mogła jeszcze bardziej podreperować swój europejski stan posiadania. Skok, jaki stał się udziałem polskich drużyn dostrzegli Włosi z portalu tuttomercatoweb.com.

Polska w pucharach? "Sensacja"

Wraz z zakończeniem meczów ostatniej, szóstej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji, został zaktualizowany ranking UEFA dotyczący sezonu 2025/26. To za jego sprawą Polacy od sezonu 2027/28 mogliby mieć jednego przedstawiciela od razu w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów. Do takiego rozwiązania jeszcze daleka droga, ale ta na pewno warta jest świeczki. Nasz krajowy futbol dostałby nowego rozpędu, a dobra koniunkturą trwałaby w najlepsze.

Jak wygląda sytuacja? Aktualnie Polska zajmuje... pierwsze miejsce w wyścigu po dodatkowe miejsce w Champions League. Oczywiście korzystamy z tego, że ekipy z najlepszych lig (ale także z Czech i Grecji) raczej nie uczestniczą w Lidze Konferencji, a w dwóch bardziej prestiżowych rozgrywkach (LM i LE). Niemniej poniższe zestawienie chwilowo może budzić w nas optymizm.

O skoku Polski napisali także Włosi z portalu tuttomercatoweb.com:

"Sensacyjny skok do przodu Polski, która korzysta z sukcesów Rakowa i Lecha Poznań i dość niespodziewanie wyskakuje na czoło rankingu, wyprzedzając nawet Anglię. Włoska piłka nożna traci natomiast pozycje, biorąc pod uwagę porażkę Fiorentiny na boisku w Lozannie. Nasza liga spadła na 5. miejsce, za Niemcami i Cyprem".

Polskie kluby do rywalizacji w Lidze Konferencji Europy wrócą 19 lutego (Lech i Jagiellonia). Wtedy zacznie się 1/16 finału rozgrywek. Rywale zostaną wylosowani miesiąc wcześniej. 1/8 finału zaplanowana jest dopiero na 12 marca (Raków).