To się dzieje! Rybus potwierdził ws. powrotu do Polski

Rybus w poprzedniej dekadzie był uważany za jednego z najlepszych polskich piłkarzy. Grał w Olympique Lyon, ale przede wszystkim zespołach z rosyjskiej ligi - Lokomotiwie Moskwa czy Tereku Groźny. To też na wschodzie zbudował życie rodzinne. Związał się z Laną Bajmatową, z którą doczekał się dwójki synów. Po tym, jak Rosja zaatakowała Ukrainę, nie zdecydował się z niej wyjechać, co spotkało się z olbrzymią krytyką. Rybus wiedział, że nie wróci już do reprezentacji Polski.

Rybus z synami poleciał do Polski. Oto dlaczego

W ostatnich latach upadła nie tylko reprezentacyjna, ale klubowa kariera doświadczonego obrońcy. Rybus nie odnalazł się ani w Spartaku Moskwa, ani Rubinie Kazań. Zaczęły go też nękać problemy zdrowotne, stąd od 2024 roku nie grał w piłkę w żadnym klubie. Kilkanaście dni temu znowu zrobiło się jednak o nim głośno, bo rosyjskie media poinformowały, że 36-latek i Lana Bajmatowa wzięli rozwód.

Rybus w niedawnej rozmowie z portalem "Metaratings.ru" zdradził, że przez niedawną operację nie może jeszcze grać na poważnie w piłkę. Jeśli jednak chodzi o ewentualny powrót do Polski, to ten nie wchodzi w grę. - Na razie mieszkam w Rosji. Moja rodzina i dzieci są tutaj. Polecę do Polski na Nowy Rok, ale potem wrócę - zapowiedział Rybus (cytat za "Przegląd Sportowy Onet").

Jak możemy dowiedzieć się z Instagrama - 36-latek zrobił to, co zapowiedział. Opublikował zdjęcie, na którym znajduje się razem z synami. Dodał do tego słowo "soon" (wkrótce) i emotikonkę z biało-czerwoną flagą. To jasno sugeruje, że okres świąteczny Rybus faktycznie zamierza spędzić w Polsce.

Rybus to 66-krotny reprezentant Polski. Z orzełkiem na piersi grał m.in. podczas MŚ 2018 czy ME 2012 oraz ME 2020.