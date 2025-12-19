Czekaliśmy na to 46 lat! Historyczny wyczyn polskich klubów w Europie

Liga Konferencji jest dla klubów Ekstraklasy istotna również ze względu na możliwość budowania pozycji w krajowym rankingu UEFA. Po czwartkowych meczach Polska zajmuje w nim 11. miejsce. Awans o jeszcze jedną lokatę, czyli wyprzedzenie Czechów, byłby dla nas niezwykle cenny. Wszystkie nacje z najlepszej dziesiątki rankingu mają bowiem zagwarantowany występ przynajmniej jednej drużyny w Lidze Mistrzów.

Polskie kluby naprawdę tego dokonały. Historia

W 6. kolejce Ligi Konferencji polscy kibice szczególnie zwracali uwagę na to, co pokaże Legia Warszawa. Stołeczny zespół miał bowiem serię 11 meczów bez zwycięstwa z rzędu i w starciu z Lincoln Red Imps chciał ją przerwać. Jak się okazało - to mu się udało. Legia pokonała przeciwnika z Gibraltaru 4:1. W międzyczasie Jagiellonia Białystok zremisowała (0:0) na wyjeździe z AZ Alkmaar, Raków Częstochowa wygrał z Omonią 1:0, a Lech Poznań rozprawił się (2:1) z Sigmą Ołomuniec.

Kibice mają co świętować. Jak zauważył statystyk piłkarski Wojciech Frączek - nasze drużyny sprawiły, że dokonała się historia. - Po 46 latach i 76 dniach polskie kluby ponownie nie mają ujemnego bilansu we wszystkich meczach europejskich pucharów. Aktualny bilans to 488 zwycięstw, 264 remisy i 488 porażek, bramki 1773-1712! Takich federacji na 55 zrzeszonych w UEFA jest na chwilę obecną 14 - napisał na portalu "X".

Zespoły Ekstraklasy czeka teraz przerwa zimowa. Do rywalizacji wrócą pod sam koniec stycznia.