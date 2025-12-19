Piłkarski świat w żałobie. Nie żyje legendarny trener. "Był gigantem"

"Odszedł w otoczeniu rodziny. Rozegrał swój ostatni mecz. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za całą miłość, jaką otrzymaliśmy w czasie jego choroby" - w wywiadzie dla serwisu VG.no powiedział syn zmarłego, Bendik. Jego ojciec od lipca zmagał się z nowotworem mózgu, co zostało ujawnione miesiąc temu.

"Odszedł gigant norweskiej piłki"

Age Hareide był postacią powszechnie znaną i niezwykle szanowaną w całej Skandynawii. Sam zresztą całkiem nieźle kopał piłkę - jako obrońca w latach 70. i 80. rozegrał 50 meczów dla reprezentacji Norwegii. Był szkoleniowcem największych skandynawskich klubów, z którymi sięgał po tytuły najlepszych drużyn w kraju: z Helsinborgiem (1999) i Malmoe (2013) zdobył mistrzostwo Szwecji, z Broendby (2002) zatriumfował w duńskich rozgrywkach, a z Rosenborgiem (2003) w norweskich.

"Norweska piłka nożna będzie tęsknić za temperamentem Hareide na ławce trenerskiej oraz jego hojnością i serdecznością poza nią" - przyznał premier Norwegii Jonas Gahr Store.

Z kolei przewodnicząca Norweskiego Związku Piłki Nożnej Lise Klaveness oznajmiła: "Odszedł gigant norweskiej piłki nożnej. Człowiek, który na tak wiele sposobów wpłynął na nasz sport i znaczył tak wiele dla tak wielu ludzi".

Hareide był także selekcjonerem kadr narodowych: Norwegii (odpadł z baraży do mundialu 2006), Danii (awans do mundialu 2018 oraz na Euro 2020, ale nie poprowadził reprezentacji w przełożonym turnieju), a także Islandii. Niestety nie zobaczy w akcji swoich rodaków, którzy awansowali na Mistrzostwa Świata po raz pierwszy od 1998 roku.

