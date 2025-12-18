Była 76. minuta. Oto co zrobił Bednarek w meczu Porto

Jan Bednarek i Jakub Kiwior od początku sezonu są kluczowymi postaciami w FC Porto. Zbierają świetne recenzje, a kibice ich wprost uwielbiają. W czwartkowy wieczór - nieco w cieniu ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji - zespół polskich obrońców rozegrał spotkanie 1/8 finału Taca de Portugal, czyli krajowego pucharu. Jego rywalem było Famalicao.
Porto przystępowało do tego spotkania po serii trzech kolejnych zwycięstw. Famalicao w poprzednim meczu pokonało Estoril aż 4:0. Faworyt starcia był jednak jeden i nie byli nim zawodnicy Hugo Oliveiry.
Gospodarze, w których podstawowym składzie znalazł się Jan Bednarek - Jakub Kiwior rozpoczął tym razem w gronie rezerwowych - szybko dopięli swego. Już w szóstej minucie do siatki rywali trafił William Gomes i otworzył wynik meczu. Gospodarze przejęli piłkę w polu karnym przeciwnika i Gomes pewnym strzałem lewą nogą pokonał bramkarza.
Dość nieoczekiwanie goście błyskawicznie odpowiedzieli. Wszystko za sprawą holenderskiego stopera Justina De Haasa, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego.
Jeszcze przed przerwą FC Porto wróciło na prowadzenie. Drugiego gola dla "Smoków" zdobył Victor Froholdt, który popisał się skuteczną dobitką strzału kolegi z zespołu.
Po przerwie strzelali już tylko gospodarze. Spora w tym zasługa Jana Bednarka, który skutecznie dyrygował obroną Porto. W 76. minucie przytomnie zablokował jeden ze strzałów gości. "Szef jak zawsze" - komentowali kibice na portalu X.
Kilka minut później Samu Aghehowa z bliskiej odległości podwyższył wynik na 3:1, a wynik ustalił Pepe. W ostatnich minutach na murawie pojawił się Jakub Kiwior. Pod koniec spotkania żółtą kartką upomniany został Bednarek.
Taki wynik oznacza, że FC Porto jest już w ćwierćfinale krajowego pucharu. Po raz ostatni to trofeum powędrowało do zespołu z Estadio do Dragao w 2024 roku, gdy w finale pokonał Sporting. W ostatniej edycji kwestia zwycięstwa była sprawą lizbońska. Sporting wygrał z Benficą (3:1).
FC Porto w nadchodzącym tygodniu zagra na wyjeździe z FC Alverca. Mecz zaplanowano na 22 grudnia o 19:45.
