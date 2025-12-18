Była 76. minuta. Oto co zrobił Bednarek w meczu Porto

Jan Bednarek i Jakub Kiwior od początku sezonu są kluczowymi postaciami w FC Porto. Zbierają świetne recenzje, a kibice ich wprost uwielbiają. W czwartkowy wieczór - nieco w cieniu ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji - zespół polskich obrońców rozegrał spotkanie 1/8 finału Taca de Portugal, czyli krajowego pucharu. Jego rywalem było Famalicao.

Porto z awansem. Bednarek i Kiwior w grze o trofeum

Porto przystępowało do tego spotkania po serii trzech kolejnych zwycięstw. Famalicao w poprzednim meczu pokonało Estoril aż 4:0. Faworyt starcia był jednak jeden i nie byli nim zawodnicy Hugo Oliveiry.

Gospodarze, w których podstawowym składzie znalazł się Jan Bednarek - Jakub Kiwior rozpoczął tym razem w gronie rezerwowych - szybko dopięli swego. Już w szóstej minucie do siatki rywali trafił William Gomes i otworzył wynik meczu. Gospodarze przejęli piłkę w polu karnym przeciwnika i Gomes pewnym strzałem lewą nogą pokonał bramkarza.

Dość nieoczekiwanie goście błyskawicznie odpowiedzieli. Wszystko za sprawą holenderskiego stopera Justina De Haasa, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego.

Jeszcze przed przerwą FC Porto wróciło na prowadzenie. Drugiego gola dla "Smoków" zdobył Victor Froholdt, który popisał się skuteczną dobitką strzału kolegi z zespołu.

Po przerwie strzelali już tylko gospodarze. Spora w tym zasługa Jana Bednarka, który skutecznie dyrygował obroną Porto. W 76. minucie przytomnie zablokował jeden ze strzałów gości. "Szef jak zawsze" - komentowali kibice na portalu X.

Kilka minut później Samu Aghehowa z bliskiej odległości podwyższył wynik na 3:1, a wynik ustalił Pepe. W ostatnich minutach na murawie pojawił się Jakub Kiwior. Pod koniec spotkania żółtą kartką upomniany został Bednarek.

Taki wynik oznacza, że FC Porto jest już w ćwierćfinale krajowego pucharu. Po raz ostatni to trofeum powędrowało do zespołu z Estadio do Dragao w 2024 roku, gdy w finale pokonał Sporting. W ostatniej edycji kwestia zwycięstwa była sprawą lizbońska. Sporting wygrał z Benficą (3:1).

FC Porto w nadchodzącym tygodniu zagra na wyjeździe z FC Alverca. Mecz zaplanowano na 22 grudnia o 19:45.

FC Porto 4:1 Famalicao (2:1)

Gole: William Gomes'6, Victor Froholdt'38, Samu Aghehowa' 80, Pepe' 89 - Justin De Haas'13

William Gomes'6, Victor Froholdt'38, Samu Aghehowa' 80, Pepe' 89 - Justin De Haas'13 FC Porto: Diogo Costa (gk) (k) - Fernandes (82' Kiwior), Prpic, Bednarek, Moura (71' Costa) - Veiga (57' Mora), Rosario, Froholdt - William Gomes (71' Sainz), Gul (57' Aghehowa), Pepe

Diogo Costa (gk) (k) - Fernandes (82' Kiwior), Prpic, Bednarek, Moura (71' Costa) - Veiga (57' Mora), Rosario, Froholdt - William Gomes (71' Sainz), Gul (57' Aghehowa), Pepe trener: Francesco Farioli

Francesco Farioli Famaliaco: Zlobin (gk) - Garcia, De Haas, Ba, Rafa - De Amorim (72' Zabiri), Van de Looi (84' Pena) - Gil Dias (65' Sorriso), Sa (84' Santos), Joujou (65' Beney) - Elisor

Zlobin (gk) - Garcia, De Haas, Ba, Rafa - De Amorim (72' Zabiri), Van de Looi (84' Pena) - Gil Dias (65' Sorriso), Sa (84' Santos), Joujou (65' Beney) - Elisor trener: Hugo Oliveira

Hugo Oliveira Estadio do Dragao , Porto

, Porto sędziował: Antonio Nobre

Antonio Nobre żółte kartki: Jan Bednarek - Gil Dias, Romeo Beney, Yassir Zabiri

