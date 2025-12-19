IV-ligowiec dostanie perełkę za blisko 350 mln zł! Tyle kibiców pomieści

Czy Olsztyn nareszcie doczeka się stadionu z prawdziwego zdarzenia? W stolicy województwa warmińsko-mazurskiego od lat brakuje infrastruktury sportowej na wysokim poziomie. Obiekt Stomilu, największego klubu w mieście, to ruina. Od lat wiele mówiono, ale niewiele robiono w tej sprawie. Dużo wskazuje jednak na to, że pojawia się nadzieja.

Sprawę olsztyńskiego stadionu poruszaliśmy już dwa miesiące temu. Wówczas Gazeta Wyborcza ujawniła, jaka kwota została zapisana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Olsztyna w związku z budową nowego stadionu miejskiego.

Zmiana planów w Olsztynie

"Uważni radni zwrócili jednak uwagę, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2045 roku, którą przyjęto na wrześniowej sesji, zapisano w związku z budową stadionową kwotę 344,5 mln zł. Dotyczy ona kosztów wraz ze spłatą kredytów. (...) Trzeba przy tym pamiętać, że kolejne 100 mln zł zostało wpisanych do 2045 roku na finansowanie funkcjonowania stadionu" - przekazała Gazeta Wyborcza.

Pierwotnym planem miasta był remont trybuny na obecnym stadionie Stomilu, jednak uznano, że oferta opiewająca na 67 milionów złotych jest nieopłacalna. - Skoro jedna trybuna ma tyle kosztować, to lepiej wybudować cały obiekt. Nowy stadion to wyraz ambicji miasta wojewódzkiego, które chce i powinno mieć infrastrukturę godną swojego potencjału - stwierdził prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk.

Nowy stadion dla Olsztyna o krok bliżej

Nowe informacje w sprawie stadionu przy ul. Piłsudzkiego 1 ujawniła Gazeta Olsztyńska. Cytuje ona słowa rzecznika miejskiego urzędu, Patryka Pulikowskiego. "Zakończyły się prace koncepcyjne. Na początku następnego roku spółka Hala Olsztyn ma ogłosić postępowanie na projekt stadionu. Kwota zapisana w WPF będzie aktualizowana wraz z postępującymi pracami" - ogłosił Pulikowski.

Spółka Hala Olsztyn, która zarządza halą Urania będzie miała pod swoją opieką również nowy olsztyński stadion. Ten ma pomieścić 10 tysięcy osób na swoich trybunach. Będzie to arena wielofunkcyjna, na której odbywać się będą nie tylko mecze piłkarskie, ale też inne wydarzenia sportowe czy kulturalne.

Ostatnie lata dla olsztyńskiej piłki nie były dobre. Jeszcze w czerwcu 2022 roku Stomil był o włos od awansu na zaplecze ekstraklasy - w finale baraży przegrał jednak po karnych z Motorem Lublin. Po dwóch degradacjach z rzędu olszyńska drużyna spadła do IV lidze. Po rundzie jesiennej Stomil zajmuje trzecie miejsce, tracąc do liderującej Concordii Elbląg pięć punktów.