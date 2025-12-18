Trener Modera niemal pobił się z kibicami. Zawrzało po sensacyjnym meczu

W środowy wieczór doszło do prawdziwej sensacji w Pucharze Holandii. 16-krotny mistrz kraju, Feyenoord Rotterdam, przegrał 2:3 z SC Heerenveen. Prawdziwym katem ekipy z Rotterdamu okazał się być 25-letni Jacob Trenskow, który najpierw zaliczył asystę przy golu Maxence Rivery, a następnie sam ustalił wynik meczu, zdobywając bramkę w 90. minucie gry.

Gorąco na trybunach. Van Persie wyjaśnił sprawę z kibicami

Po końcowym gwizdku fani Feyenoordu wpadli w furię i zaczęli skandować hasła uderzające w trenera klubu, Robina van Persiego. Były piłkarz m.in. Arsenalu czy Manchesteru United postanowił sam wyjaśnić sprawę obelżywych przyśpiewek kierowanych pod jego adresem.

Były reprezentant Holandii poszedł pod trybunę i zaczął przemawiać w kierunku agresywnych fanów. Ci kontynuowali wymachiwanie rękoma i wygwizdywanie szkoleniowca Feyenoordu, do którego dołączył kapitan drużyny, bramkarz Justin Bijlow. W pewnym momencie wydawało się, że dojdzie do rękoczynów, ale konflikt został zgaszony w zarodku.

- Rozumiem emocje i frustracje kierowane przez kibiców pod moim adresem. To całkowicie zasłużone. Fani zasługują na ekipę, która lepiej broni i atakuje. Nie ma sensu mówić o pozytywach - stwierdził Van Persie w rozmowie z ESPN. Następnie dodał, że potrafi utożsamić się z kibicami Feyenoordu.

- Jedynym sposobem na wyjście z kryzysu jest trzymanie się razem. Sam także jestem kibicem, co czyni moją pracę wyjątkową. To naturalne, że fani pokazują emocje. Mają do tego prawo - przyznał Holender.

Minimalny udział w wyeliminowaniu Feyenoordu z Pucharu Holandii miał Paweł Bochniewicz. Polak pojawił się na murawie w 92. minucie spotkania.

