Niewiarygodne, co teraz wymyślił Widzew. Po tym kadrowiczu słuch zaginął

W ostatnich dniach łączono z Widzewem Osmana Bukariego, który obecnie jest graczem Austin FC. W przypadku Ghańczyka mówi się o kwocie nawet pięciu milionów euro. Potwierdzono za to przyjście Lukasa Leragera, który przejdzie na zasadzie wolnego transferu z FC Kopenhagi. Duńczyk ma doświadczenie poziomie Serie A, Ligue 1 i Ligi Mistrzów.

Były reprezentant Polski na celowniku Widzewa

Widzew ma rozkręcić się z ofensywą transferową, chce ściągnąć mocne i głośne nazwiska. Łodzianom zależy na mieszance potencjału i doświadczenia na arenie międzynarodowej. To ma być sposób na uratowanie sezonu.

Według najnowszych wieści Widzew planuje ściągnąć byłego reprezentanta Polski. Jak podaje Damian Domitrz z Polsatu Sport, klub z Łodzi chce wykupić Przemysława Płachetę. Skrzydłowy jest aktualnie piłkarzem Oxford United, który walczy o utrzymanie w Championship.

Już wcześniej pojawiały się głosy łączące Płachetę z Widzewem, ale temat kończył się jedynie na medialnych plotkach i domysłach. Teraz ma być dużo poważniej.

W tym sezonie Płacheta zagrał w 15 meczach w Championship, strzelił trzy gole i zaliczył jedną asystę. Ma ważny kontrakt do końca tego sezonu, więc jest możliwość, że Widzew ściągnie go za darmo, ewentualnie za symboliczną opłatą. Piłkarz wyceniany przez Transfermarkt na kwotę 1,3 mln euro.

Płacheta to były reprezentant Polski, ma na koncie siedem występów w narodowych barwach. Debiutował w listopadzie 2020 r., podczas ostatniego zgrupowania Jerzego Brzęczka w roli selekcjonera. Do kadry powoływali go jeszcze Paulo Sousa i Czesław Michniewicz. 27-latek ma na koncie jedną asystę. Ostatni raz w kadrze zagrał w listopadzie 2021 r. z Węgrami na koniec eliminacji do mundialu w Katarze.

W tabeli PKO Ekstraklasy Widzew jest na 15. miejscu, czyli tuż nad strefą spadkową. W pierwszym meczu w 2026 r. zagra u siebie z Jagiellonią Białystok.