16-letnia Polka w FC Barcelonie! Pójdzie w ślady Pajor? Hiszpanie piszą wprost

Jak pisze "Mundo Deportivo", problemy finansowe FC Barcelony dają się we znaki również sekcji kobiecej. W związku z tym sztab skautingowy na bieżąco obserwuje rynek międzynarodowy w poszukiwaniu utalentowanych zawodniczek, które można pozyskać za niewielkie pieniądze. Jednocześnie pokłada nadzieje w ich jakości i liczy na to, że w przyszłości będą stanowić o sile "Barcy".

Burzan dołączy do Pajor? To możliwe

Jedną z piłkarek będących od dłuższego czasu na celowniku "Dumy Katalonii" jest 16-letnia Zofia Burzan. Zawodniczka KKS Czarnych Antrans Sosnowiec uchodzi za jedną z najbardziej perspektywicznych piłkarek w swojej grupie wiekowej. Środkowa pomocniczka wystąpiła na tegorocznym Euro U-17, gdzie udało jej się zdobyć jednego gola.

"Burzan zagrała na Euro U-17 przeciwko Hiszpanii. Polska przegrała 1:3. W hiszpańskiej kadrze wystąpiło kilka zawodniczek "Barcy", w tym Lua Arufe, która niedawno zadebiutowała w pierwszym zespole w meczu przeciwko Paris FC" - wspomina "Mundo Deportivo".

Czarni Sosnowiec poinformowali o tym, że utalentowana piłkarka w styczniu odbędzie kolejne już testy w ekipie FC Barcelony. W styczniu tego roku bowiem już trenowała z trzecim zespołem "Blaugrany".

"Zofia Burzan ponownie zaproszona na testy w FC Barcelonie! Z przyjemnością informujemy, że zawodniczka naszego klubu Zofia Burzan po raz drugi otrzymała oficjalne zaproszenie na testy w FC Barcelona Femeni" - czytamy w mediach społecznościowych klubu z Sosnowca.

Testy odbędą się w dniach 12-16 stycznia. "Zaproszenie to jest potwierdzeniem wysokich umiejętności i konsekwentnego rozwoju Zosi, a także dowodem uznania ze strony jednego z najlepszych klubów piłkarskich na świecie" - czytamy w hiszpańskiej prasie.

Zofia Burzan może zostać kolejną Polką w barwach żeńskiej sekcji Barcelony. Kluczową zawodniczką pierwszej drużyny jest Ewa Pajor, zaś wypożyczona do Liverpoolu jest Emilia Szymczak.

