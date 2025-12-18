Robert Lewandowski ma ważny kontrakt z FC Barceloną do końca tego sezonu. W hiszpańskich mediach pojawiają się różne informacje nt. ewentualnych negocjacji, sytuacja się zmienia jak w kalejdoskopie. Lewandowskiemu nie spieszy się z podjęciem ostatecznej decyzji. Barcelona też czeka na to, jak Polak będzie prezentować się zimą i wczesną wiosną. Ale ten czas oczekiwania mogą wykorzystać inne kluby.

Wiadomo, co z ewentualnym transferem Lewandowskiego do Interu Miami

Mówiło się już o próbach namówienia Lewandowskiego na transfer do Arabii Saudyjskiej, a także o poważnym zainteresowaniu ze strony Milanu. Ale w ostatnich dniach pojawił się nowy potencjalny kierunek transferu - USA. Chętne na transfer polskiego napastnika miałyby być dwa kluby - Chicago Fire i Inter Miami, tegoroczny mistrz MLS.

W przypadku Chicago temat ma być całkiem poważny, bo klub miał już rozmawiać z otoczeniem piłkarza. Z kolei ewentualny transfer na Florydę ma okazać się tylko plotką. Według Fabrizio Romano Inter nie jest zainteresowany ściągnięciem Lewandowskiego, nie ma go na swojej liście życzeń. Podobnie zespół z Miami podchodzi do Timo Wernera, dla którego ta jesień w RB Lipsk jest do zapomnienia.

"Robert Lewandowski nie znalazł się na krótkiej liście transferowej Interu Miami w 2026 roku, pomimo ostatnich spekulacji. Lewandowski skupia się wyłącznie na bieżącym sezonie w Barcelonie i dopiero w 2026 roku podejmie decyzję o swojej przyszłości" - przekazał Romano.

Informacje Włocha potwierdzają to, o czym pisał kataloński "Sport", że to Inter Miami nie planuje rozmów z Lewandowskim. Mistrz MLS podąża inną drogą, razem z Luisem Suarezem, który niedawno przedłużył kontrakt na sezon 2026.

W ten weekend FC Barcelona zagra ostatni mecz w tym roku. W niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Villarrealem.