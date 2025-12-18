Godziny do meczu, a tu takie wieści. Media: Oto nowy trener Jagiellonii

Tuż przed ostatnim meczem Jagiellonii Białystok w fazie grupowej Ligi Konferencji z holenderskim AZ Alkmaar pojawiły się informacje odnośnie nowego szkoleniowca, który ma wzmocnić sztab Adriana Siemieńca. To próba załatania dziury, która powstała po październikowym rozstaniu z Rafałem Grzybem.
- To decyzja bardzo trudna, nie tylko ze względu za zasługi Rafała, ale też wiele lat współpracowaliśmy na linii zawodnik - trener, jak i w sztabie. Czasem przychodzi moment, ze formuła się wyczerpuje. Nie wpływa na poziom wdzięczności, nie zmieni zasług Rafała dla tego klubu. Klub uhonoruje go z Rakowem, na co w pełni zasługuje. Chciałem mu podziękować i życzyć powodzenia w dalszej karierze - mówił po zakończeniu współpracy z klubową legendą pierwszy trener Jagiellonii.
Jak poinformował Piotr Koźminśki, dziennikarz portalu "Goal.pl", niebawem do grona współpracowników Siemieńca dołączy nowy asystent. Według Koźmińskiego na ostatniej prostej są rozmowy z byłym piłkarzem "Jagi", Hermesem, który w zespole z Podlasia występował w latach 2008-2011.
Brazylijczyk pracował już w Białymstoku jako asystent trenera w drużynie U19 oraz jako trener zespołu młodzieżowego. Wcześniej był asystentem Mariusza Rumaka w Zawiszy Bydgoszcz. W różnych rolach występował w Chojniczance Chojnice, a samodzielnie prowadził Unię Solec Kujawski, Arkę Gdynia (w ośmiu meczach) i Unię Swarzędz.
Ostatnio Hermes objął trzecioligową Mławiankę Mława, z którą kontraktem był związany stosunkowo krótko, bo od 2 grudnia. Wygląda na to, że wezwanie z Ekstraklasy szybko zakończy jego przygodę w klubie z Mazowsza.
Były piłkarz posiada znakomite CV z czasów kariery zawodniczej. W 1993 roku zdobył z reprezentacją Brazylii Mistrzostwo Świata U-20, występując u boku legendarnych Mario Jardela czy Didy. Do Polski trafił w 2002 roku i osiadł w niej na stałe, reprezentując barwy Widzewa Łódź, Korony Kielce, Jagiellonii, Polonii Bytom i Zawiszy. Łącznie rozegrał 205 spotkań w Ekstraklasie, w których sześciokrotnie trafiał do siatki czterokrotnie asystował.
Zobacz też: Biały dym w Warszawie! Media: Wtedy Legia zaprezentuje Papszuna