Godziny do meczu, a tu takie wieści. Media: Oto nowy trener Jagiellonii

Tuż przed ostatnim meczem Jagiellonii Białystok w fazie grupowej Ligi Konferencji z holenderskim AZ Alkmaar pojawiły się informacje odnośnie nowego szkoleniowca, który ma wzmocnić sztab Adriana Siemieńca. To próba załatania dziury, która powstała po październikowym rozstaniu z Rafałem Grzybem.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

- To decyzja bardzo trudna, nie tylko ze względu za zasługi Rafała, ale też wiele lat współpracowaliśmy na linii zawodnik - trener, jak i w sztabie. Czasem przychodzi moment, ze formuła się wyczerpuje. Nie wpływa na poziom wdzięczności, nie zmieni zasług Rafała dla tego klubu. Klub uhonoruje go z Rakowem, na co w pełni zasługuje. Chciałem mu podziękować i życzyć powodzenia w dalszej karierze - mówił po zakończeniu współpracy z klubową legendą pierwszy trener Jagiellonii.

Dopiero objął trzecioligowca. Trafi do Jagiellonii?

Jak poinformował Piotr Koźminśki, dziennikarz portalu "Goal.pl", niebawem do grona współpracowników Siemieńca dołączy nowy asystent. Według Koźmińskiego na ostatniej prostej są rozmowy z byłym piłkarzem "Jagi", Hermesem, który w zespole z Podlasia występował w latach 2008-2011.

Brazylijczyk pracował już w Białymstoku jako asystent trenera w drużynie U19 oraz jako trener zespołu młodzieżowego. Wcześniej był asystentem Mariusza Rumaka w Zawiszy Bydgoszcz. W różnych rolach występował w Chojniczance Chojnice, a samodzielnie prowadził Unię Solec Kujawski, Arkę Gdynia (w ośmiu meczach) i Unię Swarzędz.

Ostatnio Hermes objął trzecioligową Mławiankę Mława, z którą kontraktem był związany stosunkowo krótko, bo od 2 grudnia. Wygląda na to, że wezwanie z Ekstraklasy szybko zakończy jego przygodę w klubie z Mazowsza.

Były piłkarz posiada znakomite CV z czasów kariery zawodniczej. W 1993 roku zdobył z reprezentacją Brazylii Mistrzostwo Świata U-20, występując u boku legendarnych Mario Jardela czy Didy. Do Polski trafił w 2002 roku i osiadł w niej na stałe, reprezentując barwy Widzewa Łódź, Korony Kielce, Jagiellonii, Polonii Bytom i Zawiszy. Łącznie rozegrał 205 spotkań w Ekstraklasie, w których sześciokrotnie trafiał do siatki czterokrotnie asystował.

Zobacz też: Biały dym w Warszawie! Media: Wtedy Legia zaprezentuje Papszuna