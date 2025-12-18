Powrót na stronę główną

Kolejna kompromitacja władz FIFA. Właśnie ogłosili ws. Rosji i Białorusi

Władze FIFA nie przestają zadziwiać. Po ogłoszeniu skandalicznie wysokich cen biletów na zbliżający się mundial w Ameryce Północnej, światowa centrala piłki nożnej tym razem postanowiła przetestować cierpliwość środowiska odnośnie udziału młodych Rosjan i Białorusinów w turniejach pod egidą FIFA.
Gianni Infantino podczas ogłaszania terminarza MŚ
Wojna w Ukrainie nadal trwa, a władze FIFA właśnie zamierzają... przywrócić Rosjan i Białorusinów, wykluczonych po 24 lutego 2022 roku, a więc po pierwszym dniu napaści wojsk rosyjskich (z pomocą sił białoruskich) na teren Ukrainy. Decyzja FIFA jest pokłosiem niedawnego szczytu olimpijskiego w Lozannie. 

"Młodzi nie powinni być wykluczani" 

Piłkarska centrala właśnie ogłosiła nowy format turniejów, w których mają wziąć udziały chłopcy i dziewczynki do 15. roku życia. W komunikacie prasowym wyraźnie zaznaczono, że rywalizacja będzie "otwarta dla wszystkich 211 członków FIFA". Jeśli dla wszystkich, to dla Rosji i Białorusi także. 

Biorąc pod uwagę cały kontekst, decyzja ta nie powinna dziwić. W ubiegłym tygodniu podczas szczytu olimpijskiego w Lozannie szef FIFA Gianni Infantino stwierdził

"Popieram zwłaszcza młodych sportowców, którzy powinni zawsze mieć możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych i nie powinni być wykluczani ze względu na sytuację polityczną swojego kraju (...) Sport daje nadzieję i pozwala pokazać, że wszyscy sportowcy mogą przestrzegać tych samych zasad i szanować się nawzajem". 

W przyszłym roku więc młodzi Rosjanie i Białorusini będą mogli grać w cyklu turniejów dla zawodników poniżej 15. roku życia. W 2027 roku taką możliwość uzyskają młode Rosjanki i Białorusinki. Ciekawe jest to, czy FIFA w ramach takiej rywalizacji dopuści do ewentualnego meczu między Ukrainą a Rosją? 

