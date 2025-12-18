Policja rozbiła krakowski gang kiboli. Grozi im do 20 lat więzienia

Policjanci z Małopolski długo pracowali nad sprawą związaną z przestępczością narkotykową. Grupa osób przemycała zakazane substancje do Polski z kilku krajów europejskich. Następnie były one rozprowadzane na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego. W ostatnich latach do obiegu wprowadzono kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Były to głównie amfetamina i mefedron.
Cała sprawa i praca mundurowych miała nadzór Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze. W akcji, w której doszło do zatrzymania członków grupy przestępczej, uczestniczyło mnóstwo osób. Wśród nich byli m.in. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i kontrterroryści z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Krajowej Administracji Skarbowej.
Akcję przeprowadzono nie tylko na terenie miasta Krakowa, ale również w powiecie krakowskim i limanowskim. Zatrzymano siedmiu mężczyzn w wieku od 27 do 40 lat.
Wśród członków grupy przestępczej były osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. W mieszkaniach zatrzymanych poza znaczną ilością narkotyków znaleziono także m.in. race, maczety, sprzęty elektroniczne. W jednym miejscu policjanci zauważyli także przedmiot przypominający broń. Ów przedmiot zostanie poddany dalszej analizie balistycznej.
Pięć osób trafiło na trzy miesiące do tymczasowego aresztu. Postawiono im zarzuty w postaci udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemycie wewnątrzwspólnotowym, obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, oraz odurzających celem dalszej dystrybucji. Grozi im do 20 lat więzienia.
Pozostali odpowiedzą za posiadanie zakazanych substancji. W tym przypadku mogą zostać skazani na 3-letni pobyt w więzieniu.