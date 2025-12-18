Policja rozbiła krakowski gang kiboli. Grozi im do 20 lat więzienia

Policjanci z Małopolski długo pracowali nad sprawą związaną z przestępczością narkotykową. Grupa osób przemycała zakazane substancje do Polski z kilku krajów europejskich. Następnie były one rozprowadzane na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego oraz łódzkiego. W ostatnich latach do obiegu wprowadzono kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. Były to głównie amfetamina i mefedron.

Mnóstwo osób zaangażowanych w rozbicie grupy przestępczej

Cała sprawa i praca mundurowych miała nadzór Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze. W akcji, w której doszło do zatrzymania członków grupy przestępczej, uczestniczyło mnóstwo osób. Wśród nich byli m.in. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Miejskiej Policji w Krakowie i kontrterroryści z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Krajowej Administracji Skarbowej.

Akcję przeprowadzono nie tylko na terenie miasta Krakowa, ale również w powiecie krakowskim i limanowskim. Zatrzymano siedmiu mężczyzn w wieku od 27 do 40 lat.

Wśród członków grupy przestępczej były osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów sportowych. W mieszkaniach zatrzymanych poza znaczną ilością narkotyków znaleziono także m.in. race, maczety, sprzęty elektroniczne. W jednym miejscu policjanci zauważyli także przedmiot przypominający broń. Ów przedmiot zostanie poddany dalszej analizie balistycznej.

Oto zarzuty dla zatrzymanych

Pięć osób trafiło na trzy miesiące do tymczasowego aresztu. Postawiono im zarzuty w postaci udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przemycie wewnątrzwspólnotowym, obrocie znacznymi ilościami środków psychotropowych, oraz odurzających celem dalszej dystrybucji. Grozi im do 20 lat więzienia.

Pozostali odpowiedzą za posiadanie zakazanych substancji. W tym przypadku mogą zostać skazani na 3-letni pobyt w więzieniu.