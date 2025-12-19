Jest nowy król! Pogodził największych na świecie. Lewandowski w TOP 3

Koszulka, najlepiej oryginalna, to podstawowy atrybut każdego fana. Czasem zresztą bywa źródłem problemów - wiedzą to doskonale ci, którzy weszli w taki rejon miasta, w którym akurat kibicuje się nieco innym barwom. Ale to jednak przede wszystkim zewnętrzna oznaka przynależności do wspólnoty danego klubu i/lub wyraz podziwu dla konkretnego nazwiska. Które było rozchwytywane przez europejskich kibiców w 2025 roku?

Młody as Barcelony zakończył pewną epokę

Okazuje się, że wszystkich największych "pogodził" fenomenalny młokos, Lamine Yamal. 18-latek rozpala wyobraźnię kibiców na całym świecie, nawet, gdy ktoś specjalnie nie kibicuje ani Dumie Katalonii, ani kadrze Hiszpanii. Nawet jednak ci bardziej zdystansowani co do Yamala fani nie mogą nie doceniać kunsztu w jego grze, błyskotliwości, pewności siebie, zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę jego młody wiek.

Skrzydłowy Barcelony przełamał epokę, w której to koszulkowa palma pierwszeństwa przypadała to Lionelowi Messiemu, to Cristiano Ronaldo. Trykot z nazwiskiem Yamala był najchętniej kupowanym w Europie w mijającym roku - na ten zakup zdecydowało się w sumie 1,32 mln ludzi. 18-latek o 40 tysięcy wyprzedził słynnego Argentyńczyka (1,28 mln) oraz trzeciego w statystykach, Roberta Lewandowskiego (1,11 mln). Dopiero na 7. miejscu uplasował się Cristiano Ronaldo z wynikiem 925 tysięcy, co jest jasnym sygnałem, że czas Portugalczyka, przynajmniej w Europie, mija w coraz szybszym tempie.

Jak wygląda TOP 10 pod względem liczby sprzedany koszulek w Europie? Oto szczegółowe zestawienie (za: sportbible.com):

1 - Lamine Yamal (Barcelona) - 1,32 mln

2 - Lionel Messi (Inter Miami) - 1,28 mln

3 - Robert Lewandowski (Barcelona) - 1,11 mln

4 - Kylian Mbappe (Real Madryt) - 1,02 mln

5 - Vinicius Jr (Real Madryt) - 992 000

6 - Giorgian de Arrascaeta (Flamengo) - 975 000

7 - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) - 925 000

8 - Bruno Fernandes (Manchester United) - 878 000

9 - Harry Kane (Bayern Monachium) - 867 000

10 - Rodrygo (Real Madryt) - 798 000

