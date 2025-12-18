Pół roku i koniec Ancelottiego w Brazylii. Klub ogłasza wszem wobec

Carlo Ancelotti w czerwcu opuścił Real Madryt i objął reprezentację Brazylii. Ponownie wziął do swojego sztabu syna Davide Ancelottiego, który na początku lipca odszedł, by podjąć pracę jako pierwszy szkoleniowiec. Miał przywrócić blask Botafogo.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki bardzo krytycznie o trenerze Legii: Sorry, Inaki

Davide Ancelotti opuścił Carlo Ancelottego, by zostać pierwszym trenerem. To już koniec

Nie udało się, przynajmniej zdaniem władz klubu. Te zdecydowały się zakończyć współpracę z Włochem. "Davide Ancelotti nie jest już trenerem Botafogo. Informujemy, że Ancelotti nie jest już trenerem głównego zespołu. Trener przygotowania fizycznego Luca Guerra oraz asystenci Luis Tevenet i Andrew Mangan również odchodzą. Decyzja została podjęta po środowych spotkaniach" - czytamy.

"Klub dziękuje Ancelottiemu za profesjonalizm i zaangażowanie w okresie, gdy prowadził drużynę i był częścią rodziny Botafogo. Życzymy mu sukcesów w przyszłych wyzwaniach. Nowy sztab szkoleniowy zostanie ogłoszony wkrótce" - dodano.

Sprawdź także: Polak odstawiony przez słynnego trenera, a teraz takie wieści. To może być koniec

Davide Ancelotti zwolniony z Botafogo. Furory nie zrobił

Z 33 meczów pod wodzą Włocha drużyna z Rio de Janeiro 15 wygrała, 11 zremisowała i siedem przegrała (porażkę w rzutach karnych mecz 1/4 finału Pucharu Brazylii liczymy jako remis, po 120 minutach było 1:1). W lidze brazylijskiej Botafogo zdobyło 63 pkt i do mistrzowskiego Flamengo straciło 16 pkt. Natomiast Ancelotti nie zanotował progresu w tabeli - przejął drużynę na szóstym miejscu i takie też było na finiszu rozgrywek. Co do Copa Libertadores, to skończyło się na 1/8 finału, gdzie lepsze okazało się ekwadorskie LDU Quito (1:0 i 0:2).

Być może Davide Ancelotti wróci teraz do sztabu szkoleniowego reprezentacji Brazylii i znów będzie pomagał Carlo Ancelottiemu. Wcześniej był w jego asystentem w: PSG (2012-2013), Realu Madryt (2013-2015 i 2021-2025), Bayernie Monachium (2016-2017), Napoli (2018-2019) oraz Evertonie (2019-2021).