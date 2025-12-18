On już wie? Reakcja Xabiego Alonso na koniec meczu Realu mówi wszystko

Końcówka meczu z trzecioligowcem był koszmarem dla Królewskich. Dość powiedzieć, że gospodarze pojedynku w ciągu 10 ostatnich minut aż dwukrotnie pokonali bramkarza Andrija Łunina, czym poważnie zagrozili teoretycznie tylko łatwemu zwycięstwu przyjezdnych.
Reakcja Alonso? Bardzo wymowna
Tuż po końcowym gwizdku gracze Realu Madryt nie byli zachwyceni. Ich wynik musiał ratować Kylian Mbappe. Nie tylko zresztą piłkarze odsapnęli - kamery uchwyciły reakcję szkoleniowca. Na nagraniu widać wyraźnie, że Xabi Alonso poważnie odetchnął, a do samego końca był poważnie zdenerwowany. Jego reakcję widać TU.
Mimo, że Real wygrał ostatnio z Alaves w La Liga oraz z trzecioligowym Talavera de la Reina w Pucharze Króla, media z Półwyspu Iberyjskiego nie pozostawiają złudzeń: przyszłość Alonso na Bernabeu jest wciąż bardzo niepewna.
"Kredyt zaufania trenera nadal jest minimalny, a w klubie utrzymują się wątpliwości, nie tyle dotyczące konkretnych wyników, co znacznie bardziej niepokojącej rzeczywistości: sama gra nie poprawia się, a projekt sportowy wydaje się zmierzać donikąd" - czytamy na łamach "Marki".
Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy Xabi Alonso wytracił impet, z jakim wchodził do szatni Królewskich w maju. Co więcej, zarzuca się szkoleniowcowi, że nie ma wpływu na wydarzenia oraz na zespół, którego przede wszystkim nie chce drażnić.
"Sytuacja jest więcej niż delikatna dla Alonso, który nie tylko walczy z wynikami, ale także z atmosferą ciągłej presji w klubie, który nie rozumie lat przejściowych i zawsze oczekuje natychmiastowych rezultatów" - konkluduje "Marca".
W sobotnim meczu Real Madryt podejmie Sevillę. Początek 20 grudnia o godzinie 20.