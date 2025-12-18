Piłkarze i kibice Legii Warszawa przystąpią do swojego ostatniego spotkania w tym sezonie europejskich pucharów. O kończącej się dla "Wojskowych" przygodzie z Ligą Konferencji wszyscy związani z klubem pewnie woleliby zapomnieć. Podopieczni Inakiego Astiza zmierzą się z gibraltarskim Lincoln Red Imps, który po ograniu Lecha Poznań (2:1) i Sigmy Ołomuniec (2:1) niespodziewanie walczy o awans do fazy play-off.

REKLAMA

Zobacz wideo Totalna degrengolada w Legii

Kompromitacja goniła kompromitację. Legia żegna się z Ligą Konferencji

Legioniści rozpoczęli tę edycję Ligi Konferencji od niezrozumiałej decyzji ówczesnego trenera, Edwarda Iordanescu, od wystawienia w dużej mierze rezerwowej jedenastki na mecz z tureckim Samsunsporem. Ostatecznie, mimo dominacji Legii na boisku, spotkanie zakończyło się wygraną gości (0:1).

Gdy na koniec października warszawiacy pokonali ukraiński Szachtar Donieck (2:1) w Krakowie po dublecie ustrzelonym przez Rafała Augustyniaka, można było przypuszczać, że porażka zaliczona na start rozgrywek pucharowych była tylko wypadkiem przy pracy. Nic bardziej mylnego.

Od tamtego momentu Legia nie wygrała żadnego meczu na trzech frontach. Warszawiacy pożegnali się nie tylko z rumuńskim trenerem, ale także z rozgrywkami Pucharu Polski. W Lidze Konferencji z kolei przyszły kolejne kompromitacje - najpierw "Wojskowi" musieli uznać wyższość słoweńskiego NK Celje (1:2), a następnie ulegli czeskiej Sparcie Praga przed własną publicznością (0:1).

Wciąż jednak w sercach kibiców stołecznego klubu tliły się szanse na awans. Te zgasły przed tygodniem, kiedy Legia w beznadziejnym stylu przegrała z armeńskim FC Noah (1:2), choć prowadziła od 3. minuty po trafieniu Milety Rajovicia. Tym samym warszawiacy jeszcze przed ostatnim meczem stracili matematyczne szanse na zameldowanie się w fazie play-off.

Szans z kolei nie stracił 29-krotny mistrz Gibraltaru, Lincoln Red Imps, który jest prawdziwą sensacją tegorocznej edycji Ligi Konferencji. Podopieczni Juana Jose Bezaresa zainkasowali aż siedem punktów, które zdobyli w starciach z Lechem Poznań (2:1), Rijeką (1:1) i Sigmą Ołomuniec (2:1). Teraz Gibraltarczycy chcą ograć kolejny polski klub i po raz pierwszy w historii wprowadzić ekipę z terytorium zależnego od Wielkiej Brytanii do fazy pucharowej.

Liga Konferencji. Kiedy gra Legia? O której dzisiaj gra Legia? Gdzie obejrzeć mecz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE, RELACJA LIVE, WYNIK]

Mecz Legia Warszawa - Lincoln Red Imps zostanie rozegrany w czwartek 18 grudnia o godz. 21:00. Transmisję TV przeprowadzi Polsat Sport Extra 3 (kanał płatny) lub w ramach transmisji łączonej ze starć wszystkich polskich klubów w Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1. Stream online będzie dostępny w serwisie Polsat Box Go (po wykupieniu odpowiedniego pakietu). Zapraszamy też do śledzenia relacji tekstowej i wyniku na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Zobacz też: Oto z kim jeszcze negocjuje Papszun przed przejściem do Legii. Niebywałe