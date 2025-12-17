32-letni napastnik zespołu z Bawarii jest aktualnie w znakomitej formie i to m.in. jego kapitalna postawa sprawia, że w Bundeslidze Bayern Monachium jak na razie nie ma sobie równych. Do końca kampanii 2025/26 jeszcze daleka droga, ale już dziś Harry Kane deklaruje, że jest w stanie pobić rekord Roberta Lewandowskiego.
"Rekord Lewandowskiego? Jest niesamowity!"
Kapitan reprezentacji Anglii strzela dla swojego niemieckiego zespołu jak na zawołanie. W dotychczasowych 14 meczach Kane aż 18 razy wpisał się na listę strzelców, co daje średnią równą 1,29 gola na mecz. W swoim rekordowym sezonie w Bundeslidze Robert Lewandowski, wyprzedzając legendarnego Gerda Mullera, miał średnią równą 1,5 trafienia na spotkanie. To "tylko" statystyka, ale jeśli Anglik utrzyma dotychczasową dyspozycję, wówczas niezwykle osiągnięcie Polaka - 41 bramek w sezonie - istotnie może zostać zagrożone.
W ekskluzywnym wywiadzie dla niemieckiego Sky Sport Harry Kane określił wprost, czy jest w stanie pobić rekord Lewandowskiego:
"Myślę, że jest to możliwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę mój dotychczasowy start w tym roku. Przed nami jeszcze długa droga. Muszę być w stanie utrzymać ten poziom przez kolejne cztery lub pięć miesięcy. W piłce nożnej najtrudniej jest zachować stałą formę przez długi czas. Ten rekord jest niesamowity i wiem, że trudno będzie go pobić. Zawsze uważam, że warto mieć takie ambicje".
Anglik docenił także wpływ trenera Bayernu Belga Vincenta Kompany'ego: - Cenię go, zarówno jako szkoleniowca, jak i człowieka. Widać, jak gramy z piłką oraz bez niej. Mamy wysoką intensywność i energię. Ale on również wyznacza standardy jako człowiek i ma jasne oczekiwania wobec wszystkich zawodników. To ważne i tak buduje się coś ważnego. Nasza zwycięska mentalność jest tego istotnym elementem. Uwielbiam z nim współpracować i z niecierpliwością czekam na nowy rok - podkreślił Kane.
W najbliższą niedzielę 21 grudnia angielski snajper będzie mógł jeszcze bardziej zbliżyć się do rekordu Roberta Lewandowskiego z sezonu 2020/21. Tego dnia Bayern Monachium na wyjeździe zmierzy się z zespołem Heidenheim, a więc z przedostatnią drużyną w tabeli Bundesligi. Początek o 17.30.